Эксперты сравнили новинку с Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D и флагманскими процессорами Intel.

Стив из Hardware Unboxed представил всесторонний обзор нового процессора AMD Ryzen 7 9850X3D. По его мнению, компания представила безоговорочного лидера в играх, но его преимущество над прямым предшественником настолько невелико, что делает апгрейд для большинства бессмысленным.

TechSpotВ синтетических тестах по типу Cinebench 2024 новый чип показал лишь на 2% лучший результат, хотя его энергопотребление выросло на целых 27%. Это подтвердило опасения, что 9850X3D, подобно Intel KS, выжимает максимум из архитектуры ценой эффективности.

Однако, в игровых сценариях, особенно там, где важна работа одного ядра, прирост частоты до 8% дал о себе знать. В среднем по 14 играм на настройках «Средние» 9850X3D оказался на 4-5% быстрее 9800X3D. В CPU-зависимых проектах вроде Counter-Strike 2 и Rainbow Six Siege разница достигала 5-7%, а в Assetto Corsa Competizione новый процессор был быстрее на все 7%. Но в требовательных к графике играх, таких как Borderlands 4 или Mafia: The Old Country, даже с видеокартой RTX 5090 разница сводилась к нулю, упираясь в лимит GPU.

На фоне конкурентов 9850X3D выглядит уверенно. Он на 14-15% быстрее 7800X3D, демонстрируя в Baldur’s Gate 3 преимущество в 24%. На фоне Intel разрыв ещё больше: 9850X3D в среднем на 28% опережает Core i9-14900K и на 40% — Core Ultra 9 285K, достигая в отдельных играх, вроде Cyberpunk 2077 и ACC, отрыва в 50-93%. Единственная слабость новой модели AMD — компиляция шейдеров, где 8-ядерный чип неизбежно проигрывает многоядерным конкурентам, тратя на эту задачу на 30-40% больше времени.

Реальное технологическое преимущество нового X3D — подтвержденная тестами невероятная устойчивость к скорости ОЗУ. AMD заявляла, что разница между DDR5-4800 и DDR5-6000 составит около 1%. На практике это оказалось правдой: в шести протестированных играх падение производительности на медленной памяти было 0-4%, тогда как у Intel Core i9 оно достигало 8-13%, а у Core Ultra 7 — до 14%. Это значит, что для сборки на 9850X3D можно сэкономить, выбрав не самую быструю память, без потери FPS.

При рекомендованной цене в 500 долларов новый флагман лишь на 20 долларов дороже 9800X3D, что при 4-5% приросте выглядит справедливо. Однако, с точки зрения цены за кадр он проигрывает 7800X3D, который всё ещё можно найти по 370 долларов, предлагая на 9% лучшее соотношение стоимости и производительности.

