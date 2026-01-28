Сайт Конференция
Zelikman
Nvidia внедрила технологию Logic в свою платформу моддинга игр RTX Remix
Теперь модеры смогут добавлять в классические игры динамические эффекты, делая проекты более насыщенными.

Nvidia выпустила масштабное обновление для своего инструмента моддинга RTX Remix, и главной новостью стала система Logic — визуальный редактор на основе игровых узлов. Этот инструмент открывает множество новых возможностей: теперь можно создавать «умные» графические модификации, которые динамически реагируют на то, что происходит в игре, без необходимости лезть в её исходный код.

Nvidia

Может быть интересно

До этого моды в RTX Remix работали глобально: трассировка лучей включалась повсюду, а новые текстуры заменяли старые без разбора. Logic меняет правила игры. Она позволяет связать сотни графических параметров с игровыми событиями в реальном времени. Положение камеры, время суток, состояние объекта или даже нажатие клавиши — всё это теперь может влиять на картинку.

Это раскрывает широкий потенциал для атмосферы в игре. Например, моддер может сделать так, чтобы снегопад или туман проявлялись только на открытых локациях, автоматически исчезая, когда герой заходит в помещение. Освещение в комнате может загораться при открытии двери, а поверхность предмета — меняться прямо в руках у персонажа.

Nvidia RTX Remix

Платформа RTX Remix, прославившаяся благодаря проектам вроде Portal with RTX и Half-Life 2 RTX, активно развивается сообществом. По данным Nvidia, только за прошлый год энтузиасты выпустили более 50 модов и 20 инструментов для работы с классикой, а официальный список поддерживаемых игр перевалил за отметку в 165. В новом обновлении также появился улучшенный интерфейс, доработанный при участии одного из ведущих создателей контента.

#nvidia #технологии #видеоигры #rtx remix #logic
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

КОТ
23:20
Похоже статейки на сайте скатились ниже канализации. Думал и так уже дно, но нет, снизу упорно стучат.
Embark Studios сообщает о восстановлении серверов ARC Raiders и THE FINALS
Djereli
22:52
Вроде столица а этот говноед не может привести чистку дорог зимой в порядок. Весь бюджет уходит по карманам.
Собянин: Москва продолжает входить в топ-3 самых освещённых городов в мире
max1024
22:26
Под тестовым БП имелось ввиду, что он был выбран для тестов и с ними справился, для повседневных задач используется Сщкыфшк RM1200x SHIFT на 1200 Вт.
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
GOTREK
22:25
Проблема в работе РЭБов, ну и в том 5G частично пользуют военные
В Петербурге идет масштабирование сети бесплатного Wi-Fi
Китя.
22:25
К примеру 130р на руках. Чем покупать 9850X3D за 70р и видло типа 5060ti 60р. По мне лучше 14600КF 23р и видло типа 5070ti. 98р в играх кайфа будет больше. Да и покупка 9850X3D бесполезно как в 4К все...
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
Worf
22:07
!!! Сегодня что 1-е АПРЕЛЯ!????? или я в другой реальности?
Embark Studios сообщает о восстановлении серверов ARC Raiders и THE FINALS
Ni9999
21:55
Что за генератион зеро? Я что-то вкусное пропустил?
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
ark-bak
21:25
Не знаю какая видеокарта нормально тянет 4к. 5090? Цены там много больше стоимости камня +сам монитор игровой 4к. Человек собирающий систему для 4к гейминга, априори возьмёт топ камень. имхо.
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
Руслан Знамов
21:11
Жаль я не могу себе позволить наёбывать людей на всякую чушь, ведь это так просто. Презираю таких людей, кто в это верит, люди-ли они ?
Embark Studios сообщает о восстановлении серверов ARC Raiders и THE FINALS
Любое Имя
19:13
На портале ixbt.com постоянно негативы пишутся в чатах,типа опять выпустили очередное типа
ОАК поставит в Индию шесть региональных самолётов Ил-114-300
