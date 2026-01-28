Теперь модеры смогут добавлять в классические игры динамические эффекты, делая проекты более насыщенными.

Nvidia выпустила масштабное обновление для своего инструмента моддинга RTX Remix, и главной новостью стала система Logic — визуальный редактор на основе игровых узлов. Этот инструмент открывает множество новых возможностей: теперь можно создавать «умные» графические модификации, которые динамически реагируют на то, что происходит в игре, без необходимости лезть в её исходный код.

Nvidia

До этого моды в RTX Remix работали глобально: трассировка лучей включалась повсюду, а новые текстуры заменяли старые без разбора. Logic меняет правила игры. Она позволяет связать сотни графических параметров с игровыми событиями в реальном времени. Положение камеры, время суток, состояние объекта или даже нажатие клавиши — всё это теперь может влиять на картинку.

Это раскрывает широкий потенциал для атмосферы в игре. Например, моддер может сделать так, чтобы снегопад или туман проявлялись только на открытых локациях, автоматически исчезая, когда герой заходит в помещение. Освещение в комнате может загораться при открытии двери, а поверхность предмета — меняться прямо в руках у персонажа.

Nvidia RTX Remix

Платформа RTX Remix, прославившаяся благодаря проектам вроде Portal with RTX и Half-Life 2 RTX, активно развивается сообществом. По данным Nvidia, только за прошлый год энтузиасты выпустили более 50 модов и 20 инструментов для работы с классикой, а официальный список поддерживаемых игр перевалил за отметку в 165. В новом обновлении также появился улучшенный интерфейс, доработанный при участии одного из ведущих создателей контента.