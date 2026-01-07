Сайт Конференция
Zelikman
Gigabyte представила новую версию видеокарты GeForce RTX 5090 в исполнении AORUS Infinity
Новинка отличается компактной, но эффективной системой охлаждения с двумя крупными вентиляторами и одним миниатюрным кулером по центру.

Компания Gigabyte выходит на первый план в гонке компактных топовых видеокарт формата SFF, представив GeForce RTX 5090 AORUS Infinity. Новая флагманская карта привлекает внимание не только мощью, но и футуристичным дизайном, напоминающим световые мотоциклы из киносаги «Трон».

Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Infinity

Ключевой особенностью новинки стала уникальная двухпоточная система охлаждения Windforce Hyperburst. В ней три вентилятора работают согласованно: два крупных по бокам и третий, миниатюрный — скрыт в центре за декоративной сеткой. Инженеры компании заявляют, что такая конструкция создает «проникающий поток» с обеих сторон платы, эффективно отводя горячий воздух от всех компонентов.

Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Infinity

Для максимального отвода тепла Gigabyte использовала целый арсенал передовых материалов. В их числе — сверхпроводящие тепловые трубки, гибридная термопаста для графического процессора, сочетающая свойства традиционного состава и жидкого металла, а также термогель серверного класса для других элементов платы. По словам производителя, это позволяет карте долго сохранять высокую производительность без перегрева.

Эффективная система охлаждения позволила сделать карту компактнее многих конкурентных моделей RTX 5090. Её габариты составляют 330х145х65 мм и должны упростить установку в большинство корпусов, включая некоторые модели формата mATX. При этом она сохраняет фирменный стиль AORUS с настраиваемой кольцевой RGB-подсветкой Halo на вентиляторах и литой металлической задней панелью.Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Infinity

Другие особенности включают поддержку двойного BIOS, 16-контактный разъём питания и увеличенную четырехлетнюю гарантию. Официальные цены и даты начала продаж Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Infinity пока не раскрывает, но ожидается, что новинка будет стоить от 3000 долларов.

#видеокарты #gigabyte #geforce rtx 5090 #ces 2026 #aorus infinity
Источник: tomshardware.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter