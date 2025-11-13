По мнению экспертов, сейчас лучшее время, чтобы обновить видеокарту.

Стремительный рост цен на микросхемы DRAM начинает серьёзно сказываться на рынке потребительской электроники. За последние несколько недель стоимость модулей DDR5 для игровых ПК удвоилась, и в Hardware Unboxed предупреждают, что следующей жертвой могут стать видеокарты.

MSI GeForce RTX 5080

Причиной кризиса является агрессивное расширение ИИ-инфраструктуры: такие проекты, как Stargate от OpenAI, требуют гигантских объёмов памяти. Крупнейшие производители, такие как Samsung и SK Hynix, заключили долгосрочные контракты и переориентировали производственные мощности на выпуск памяти для дата-центров, в ущерб поставкам для потребительского рынка. Фабрики, способные производить разные типы памяти, теперь в приоритете выпускают HBM для серверных ускорителей, а не DDR5 и GDDR для игровых устройств. Эксперты прогнозируют, что дефицит и высокие цены сохранятся на протяжении всего 2026 года, не оставляя надежд на скорое улучшение ситуации.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Память GDDR, используемая в видеокартах, производится на тех же линиях, что и другие типы DRAM. Пока спотовая цена на GDDR6 выросла примерно на 30%, но тренд сохраняется. Аналитики смоделировали, как это скажется на финальной стоимости GPU для разных сценариев. При росте цены GDDR на 30% стоимость 16 ГБ видеопамяти для производителя увеличится с 40 до 50 долларов и более. Сохранение текущих наценок 50–60% приведёт к подорожанию видеокарт для конечного пользователя на 25–40 долларов.

Например, RTX 5070 может подорожать до 600 долларов. При удвоении стоимости памяти по сценарию DDR5, видеокарты среднего класса, такие как RTX 5060 Ti или RX 9060 XT, могут подорожать минимум на 100 долларов.

Компании вроде Nvidia и AMD поставляют сборщикам не просто графический чип, а готовый комплект GPU+память, уже включающий их высокую маржу. Любое увеличение себестоимости памяти многократно усиливается этой наценкой при переходе к конечному потребителю. Увеличение стоимости памяти на 25 долларов может легко превратиться в 50 долларов надбавки к цене видеокарты.

Учитывая контрактные обязательства, видеокарты, которые сейчас есть в продаже по MSRP, были произведены с памятью по старым ценам. Однако новые партии будут дороже в производстве. В Hardware Unboxed считают, что лучше действовать сейчас, пока цены остаются стабильными. В ближайшие месяцы стоимость видеокарт может измениться не в пользу потребителей.

