Геймеры сталкиваются с несовместимостью в проектах Forza Motorsport 6: Apex, Forza Motorsport 7 и Forza Horizon 3.

Владельцы видеокарт GeForce, включая флагманскую RTX 5090, столкнулись с полной потерей совместимости с тремя играми серии Forza после обновления драйверов. Речь идет о проектах Forza Motorsport 6: Apex, Forza Motorsport 7 и Forza Horizon 3, которые перестали запускаться с драйверами версий 581.57 и 581.80 WHQL, выводя ошибку AP204 о несовместимости графического процессора.

Forza Horizon

Представители Nvidia официально подтвердили проблему, отметив, что инженерам компании удалось воспроизвести сбой. При этом они предупредили, что исправление не гарантируется, поскольку причина может крыться в механизмах защиты самих игр, которые находятся вне контроля Nvidia. Выпуск официальных патчей маловероятен, так как последние обновления для этих игр выходили в 2016-2019 годах.

Параллельно пользователи сообщают о других проблемах с новыми драйверами. Владелец системы на базе Ryzen 9 9800X3D и MSI Suprim RTX 5090 зафиксировал падение производительности на 1-1,5%. Другой пользователь с видеокартой Astral 5090 столкнулся с критическим сбоем — появлением черного экрана и последующей перезагрузкой системы с раскруткой вентиляторов GPU до 100%.

На текущий момент геймерам, желающим сохранить доступ к старым играм Forza, рекомендуется оставаться на драйвере GeForce Game Ready 576.88 или более старой. Для решения проблемы с черными экранами пользователи переходят на версию Game Ready 581.08.