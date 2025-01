Сообщается, что чип будет оснащён процессорными ядрами Oryon третьего поколения

Менее года назад Qualcomm официально продемонстрировала чипсеты Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite, которые основаны на ожидаемых ядрах процессора Oryon. Уточним, что Snapdragon 8 Elite, использующий ядра второго поколения Oryon, находится в новых флагманах, таких как OnePlus 13, Galaxy S25 Ultra и Nubia Z70 Ultra и многих других моделей.

Компания также продолжает выпускать чипсеты первого поколения, причём последним из них стал Snapdragon X (X1-26-100), который впервые был представлен на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Первые слухи о вариантах следующего поколения начали появляться в сентябре 2024 года, когда Роланд Квандт раскрыл кодовые названия «SC8480XP» и «Project Glymur».

В дальнейшем тот же источник предоставил информацию о том, что Qualcomm проводит испытания чипсетов Snapdragon X Elite Gen 2 в конфигурациях настольных ПК с 120-миллиметровыми кулерами типа All in One. Свежие данные, полученные из экспортных баз, указывают на то, что Project Glymur продолжает свое активное развитие. Упоминание «12CH» в этих данных наводит на мысль, что новые чипсеты Snapdragon X от Qualcomm могут поддерживать 12 каналов памяти, что будет на 50% превосходить характеристики первого поколения.

Эти наблюдения подтверждают продолжающиеся усилия компании по улучшению технологий и расширению возможностей своих продуктов на рынке высокопроизводительных вычислений. Вдохновлённые этими данными, эксперты и аналитики обсуждают потенциальные применения такой технологии в различных областях, от игровых платформ до профессиональной обработки данных.

Также был замечен совершенно новый чипсет под названием «Snapdragon X2 Ultra Premium». С номером детали X2-000-096, использование термина «Ultra Premium» подразумевает, что это будет более производительная альтернатива SC8480XP. Хотя на данный момент отсутствуют подробности, Qualcomm уже подтвердила, что её чипсеты Snapdragon X Elite Gen 2 и Snapdragon X2 будут оснащены третьим поколением ядер центрального процессора Oryon.