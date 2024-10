Со слов источника, ремастеры игры могут быть представлены уже в следующем году.

Существуют слухи о том, что ремастеры игр God of War с греческой тематикой, уже находятся в разработке. Ранее один из источников сообщил на платформе X о том, что все игры из этой серии будут переработаны и переизданы студией Santa Monica в сотрудничестве с Nixxes Software. Однако стоит подходить к этой информации с осторожностью, так как отсутствуют ссылки на конкретные источники, и ранее слухов о подобных переизданиях не было. Даже если они окажутся правы, без подтверждающих сведений сложно сделать выводы.

Согласно информации, разработка всех игр God of War по греческой мифологии якобы завершена, и ожидается лишь объявление даты выхода ремастеров. Утверждается, что эти обновленные версии выйдут в 2025 году, а анонс может состояться в период с декабря до марта. Когда люди говорят о греческой саге God of War, они чаще всего вспоминают о первых трёх частях, но имеется информация, что в переиздание также войдут все игры для PSP и God of War: Ascension.





Одной из немногих игр во франшизе God of War, которая не была объявлена ремастером, стала God of War: Betrayal. Santa Monica Studios знаменита разработкой серии God of War и оказанием помощи в создании других проектов, таких как Journey и Twisted Metal. Кроме того, они принимали участие в разработке God of War III Remastered, что подчеркивает их опыт, который может быть полезен при создании ремастера или ремейка греческих God of War.

Как упоминалось, это всего лишь слух от источника, который ранее делился достоверной информацией. На данный момент отсутствуют доказательства, подтверждающие данное заявление, и нет других сведений о том, что Santa Monica Studios или Nixxes Software работают над новыми играми.