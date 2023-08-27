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На Nintendo Switch появилась поддержка защиты Denuvo
Японская компания таким образом собирается бороться с эмуляторами.

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На портативной консоли Nintendo Switch стала доступна защита от копирования Denuvo. 

В первую очередь защита должна предотвратить появление игр от Nintendo на торрент-трекерах. Поскольку эти игры не защищены, копии новинок появляются в сети в день релиза или даже за пару недель до него, как в случае с The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. 

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Кроме того игры Nintendo отлично запускаются на ПК и Steam Deck (портативная консоль от Valve), через эмуляторы, причем работают они намного лучше, чем на самой Switch, поскольку консоль от Nintendo использует устаревший, еще на момент выхода консоли, чип от Nvidia Tegra X1. В то время как мощности ПК позволяют играть на эмуляторах в 60 fps (на Nintendo Switch игры работают в 30fps) и в разрешении 4К. Так же на эмуляторах присутствует возможность поставить модификации улучшающие графику, к примеру на игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild можно установит модификацию которая увеличивает дальность видимости, а так же делает цвета насыщенными. Некоторые обладатели мощных ПК запускали проекты от Nintendo с RTX, при помощи эмулятора и сторонней программы ReShade.

Компания Nintendo считает, что несет убытки из-за людей использующих эмуляторы. Это является очень спорным утверждением, поскольку гарантий того, что люди начнут покупать проекты от Nintendo, не имея возможности скачать их бесплатно, нет. У большинства людей пользующихся пиратской продукцией, нет денег на дорогостоящие игры, соответственно они в любом случае не будут покупать их. А те кто используют пиратские копии исключительно для ознакомления, купят игру если она им понравилась, но при наличии защиты, бесплатно ознакомиться с проектами не получиться.

Принцип работы Denuvo на портативной консоли пока неизвестен, но разработчики игр из Nintendo уже не раз заявляли о том, что хотят оснастить Switch этой защитой. Официально они заявили об этом в прошлом году на на предыдущей игровой выставке Gamescom.

Сама австрийская компания Denuvo, регулярно посещает ежегодную выставку в Германии. Gamescom 2023 не стал исключением, компания арендовала площадку на выставке, с целью продвижения своего продукта.

Очевидно у компании дела идут не очень хорошо, в сети появилось фото стенда Denuvo с нынешнего Gamescom. На этом фото видно одинокого представителя компании сидящего в окружении пустых стульев возле стенда Denuvo.

Фото уже стало мемом, в сети шутят, что на нем изображена хакерша-взломщица EMPRESS.

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