Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Про E3 2021 есть не только положительные новости, но и негативные, хотя это с какой стороны посмотреть. Ранее Ubisoft сообщили, что Prince of Persia: The Sands of Time Remake не будут показывать на Ubisoft Forward. Сейчас появилась информация, что The Division не сможет принять участие, может это даже к лучшему. Команда разработчиков Tom Clancy’s The Division призвала фанатов посмотреть на другие интересные анонсы на предстоящей Ubisoft Forward. Плюс в этом заявлении, разработчики говорят, об выходе нового контентного обновления для The Division 2 — оно должно выйти к концу года, это должно немного успокоить фанатов. Также команда напомнила, что игроки могут поучаствовать в тесте новой игры — The Division - Heartland, для участия необходимо оформить заявку на официальном сайте игры. Конечно вы можете туда и не попасть, но шанс всегда есть, так что пробуйте.

Напоминаю, что на предстоящей Ubisoft Forward, должны показать геймплей Far Cry 6, а также раскрыть множество информации по новой игре Rainbow Six Quarantine, в том числе новое название для игры. Мероприятие начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени. А посмотреть расписание всех конференций и возможные анонсы вы можете по этой ссылке.