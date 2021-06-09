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The Division не будет участвовать в Ubisoft Forward в этом году

Вот они плохие новости про E3 2021.
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Про E3 2021 есть не только положительные новости, но и негативные, хотя это с какой стороны посмотреть. Ранее Ubisoft сообщили, что Prince of Persia: The Sands of Time Remake не будут показывать на Ubisoft Forward. Сейчас появилась информация, что The Division не сможет принять участие, может это даже к лучшему. Команда разработчиков Tom Clancy’s The Division призвала фанатов посмотреть на другие интересные анонсы на предстоящей Ubisoft Forward. Плюс в этом заявлении, разработчики говорят, об выходе нового контентного обновления для The Division 2 — оно должно выйти к концу года, это должно немного успокоить фанатов. Также команда напомнила, что игроки могут поучаствовать в тесте новой игры — The Division - Heartland, для участия необходимо оформить заявку на официальном сайте игры. Конечно вы можете туда и не попасть, но шанс всегда есть, так что пробуйте.

Напоминаю, что на предстоящей Ubisoft Forward, должны показать геймплей Far Cry 6, а также раскрыть множество информации по новой игре Rainbow Six Quarantine, в том числе новое название для игры. Мероприятие начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени. А посмотреть расписание всех конференций и возможные анонсы вы можете по этой ссылке.

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