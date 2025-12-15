"Лунный антропоцен" - понятие призвано обозначить период, в ходе которого деятельность человека стала фактором, изменяющим среду спутника Земли.

Ученые предлагают официально выделить новую геологическую эпоху на Луне, получившую название "Лунный антропоцен". Это понятие призвано обозначить период, в ходе которого деятельность человека стала ключевым фактором, изменяющим естественную среду спутника Земли.

Инициатива исходит от группы исследователей, статья которых опубликована в научном журнале. Они указывают, что с момента первой посадки космического аппарата "Луна-2" в 1959 году на поверхность Луны началось накопление антропогенного материала. С тех пор на спутнике оставлено более 100 тонн искусственных объектов, включая посадочные модули, роверы, научное оборудование, флаги и даже мусор.

Ученые подчеркивают, что воздействие человеческой деятельности на Луну носит необратимый характер. К признакам новой эпохи относятся нарушения лунного реголита, создание кратеров от ударов аппаратов, оставление следов и потенциальное загрязнение. Идея признания "Лунного антропоцена" ставит вопрос об ответственности за космическое наследие и необходимости разработки протоколов по сохранению внеземных сред для будущих научных исследований.