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Российский программист создал первый эмулятор для PlayStation 5 – часть функций не реализована
Разработчик обещает улучшить работу эмулятора и даже выложил в свободный доступ исходный код
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2021 год стал переломным в противостоянии между любителями компьютерных игр и теми, кто предпочитает наслаждаться виртуальными мирами на консолях. Сколько точно геймеров ушло на приставки, нам не известно, но тот факт, что миллионы любителей компьютерных игр устали от ожидания снижения цен на видеокарты, не вызывает никаких сомнений. Не стала исключением здесь и Россия. Консоли сильно подорожали, а новые PlayStation 5 и Xbox Series S тут же попали в руки к перекупщикам. Чрезвычайно популярными стали приставки предыдущих поколений, а продажи игр ощутимо выросли по всему миру. В 2022 году тенденция продолжилась, но только не в России. Все вы знаете о западных санкциях, ну а вместо поиска компромисса и попытки дистанцироваться от политики, Sony и Microsoft открыто выступили против российских властей и ушли с отечественного рынка.

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Было бы не так печально, если бы прекратились только продажи новых консолей, вот только к этому добавились неприятные блокировки от крупных студий, последовавших примеру Sony и Microsoft. Игры удалялись из магазинов, а в какой-то момент пользователям из РФ и вовсе запретили совершать покупки любых приложений, включая дополнения. Со временем ситуация стала лучше, но и сегодня приобрести напрямую ничего не получится. Нужно завести деньги на виртуальный счёт, и только после этого у вас появится возможность купить ограниченное количество игр. Вообще в интернете уже давно утвердилась точка зрения, согласно которой игровые приставки никто не ломает не потому, что это сложно. Якобы, причина в том, что Sony и Microsoft больше платят за нахождение эксплойта, чем сам хакер после сможет заработать на продвижении взлома. В подтверждение можем привести случай, который произошёл в 2021 году, когда один из самых перспективных проектов взлома PlayStation 4 был полностью слит его автором за кругленькую сумму со стороны Sony.

Мы не призываем вас заниматься подобной практикой, но не исключаем, что найдутся те, кто захочет испытать свои силы в противостоянии с западными корпорациями. Что же, не так давно на GitHub появился эмулятор Kyty. Судя по всему, его автор проживает в РФ, а сам он утверждает, что программное обеспечение поддерживает игры для PlayStation 4 и PlayStation 5. Программа работает, но находится на ранней стадии. Именно поэтому ожидать от неё прорывов не приходится. Есть проблемы с графикой, а пока запустить можно несколько игр, включая Worms W.M.D. Автор планирует развивать проект, но пока неясно, когда ждать улучшений. Владимир уточняет, что планирует полноценную реализацию рендеринга. Кроме того, он открыл доступ к исходному коду, предлагая всем заинтересованным пользователям оказать посильную помощь проекту.

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Кстати, даже у геймеров из европейских стран есть масса неприятных вопросов к Sony. Всё дело в том, что уже вскоре состоится старт обновлённой PlayStation Plus. На этот раз подписка действительно может составить конкуренцию Xbox Game Pass, но есть одна мелочь. Как сообщается, стоимость перехода с текущей версии PS Plus Essential на более продвинутую будет намного выше, чем предполагалось. При этом, если у геймера уже есть подписка на полгода или год, то ему предлагается внести предоплату за весь срок. Но куда больше расстраивает тот факт, что нет даже намёка на реализацию функции пробной подписки. Получается, что геймеры должны заплатить несколько сотен долларов за переход на PlayStation Plus Extra или Premium, а после не могут вернуть деньги обратно спустя месяц, если захотят вернуться на базовую подписку.

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#playstation 5 #эмулятор
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