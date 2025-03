Virtuos Games расширяет присутствие в Азии

Компания Virtuos Games, известная своей работой над крупными игровыми проектами, объявила о расширении своей глобальной сети за счёт открытия нового офиса в Южной Корее. Этот шаг направлен на укрепление партнёрских отношений с местными разработчиками и оказание помощи в выводе корейских игр на международный уровень.

«Игровая индустрия является неотъемлемой частью корейской культуры. Это один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков в мире, подаривший нам множество признанных хитов. Мы рады возможности внести свой вклад в развитие корейской игровой индустрии и помочь местным разработчикам расширить свою аудиторию за пределами страны», — заявили представители Virtuos Games. В настоящее время Virtuos активно участвует в разработке Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — долгожданного ремейка культовой игры Metal Gear Solid 3, релиз которого запланирован на 28 августа.

Virtuos специализируется на оказании поддержки в разработке высокобюджетных игр класса AAA, предоставляя услуги в области художественного оформления, технической поддержки и портирования. В портфолио компании входят такие известные проекты, как Uncharted, The Last of Us, Horizon, God of War, Days Gone и Returnal.