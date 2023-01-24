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Blizzard отключает доступ к большинству своих игр в Китае
NetEase и Blizzard не смогли прийти к новому соглашению
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Игровой рынок Китая является одним из наиболее регулируемых и попасть на него может быть непросто. Теперь его размер уменьшается после отключения значительной части игр Blizzard. Американская компания не смогла продлить лицензионные соглашения с местным партнёром NetEase. Это закрыло китайским геймерам доступ к World of Warcraft, Overwatch 2, Diablo и некоторым другим играм.

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В ноябре Blizzard объявила о том, что соглашении с NetEase, позволявшее публиковать игры в материковом Китае с 2008 года, заканчивается 23 января. Сторонам не удалось достичь соглашения о продлении лицензии. Blizzard говорила, что не может прийти к соглашению, удовлетворяющую её «принципам работы и обязательствам перед игроками и сотрудниками».

В декабре Blizzard попробовала продлить сделку на шесть месяцев, чтобы игроки сохранили доступ во время поисков нового издателя. NetEase не приняла предложение о продлении соглашения после «длительных переговоров».

В итоге в Китае не будет доступа к World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, серию StarCraft, Diablo III и Heroes of the Storm, а популярность этих игр здесь весьма высокая. Blizzard говорит, что отключение серверов в Китае не означает, что игроки навсегда лишаться доступа к играм. Речь идёт о временной приостановке. Компания ведёт переговоры с «несколькими вероятными партнёрами, разделяющими наши ценности». Геймерам даже обещано восстановление сохранений.

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Китайские геймеры сохранили доступ к Diablo Immortal. NetEase заявила, что эта игра разработана совместно с китайской компанией Tencent и на неё распространяется отдельное лицензионное соглашение, пишет Techspot.

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#игры #blizzard
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