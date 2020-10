Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В четверг компания Microsoft представила относительно недорогой ноутбук Surface Laptop Go. Как видно из названия, Laptop Go является производной модели Surface Laptop, как планшет Surface Go был производной планшета Surface Pro. Ноутбук стал легче и меньше, цена у него также уменьшилась.

Применяется процессор Intel Core i5-1035G1, тогда как в Surface Go используется Pentium. Объём оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 или 8 Гб, есть версия 16 Гб под названием Surface Laptop Go for Business. Может применяться 64 Гб хранилища eMMC или же SSD 128 или 256 Гб.

Диагональ экрана равна 12,45 дюйма, что на дюйм меньше по сравнению с экраном Surface Laptop 3. Разрешение также ниже и составляет 1536 х 1024, плотность пикселей 148 ppi против 201 ppi на Surface Laptop 3.

Другое изменение относится к клавиатуре, на которой вы найдёте сканер отпечатков пальцев внутри кнопки питания. С его помощью можно выполнять вход в систему без необходимости нажимать дважды. Правда, в базовой модели с 4 Гб памяти сканера нет.

В остальном это аналог Surface Laptop 3. Корпус снова алюминиевый, набор портов прежний, включая Surface Connect, USB Type-C, USB Type-A.

Стоимость базовой модели равна $549, продажи начнутся 13 октября.