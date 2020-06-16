Dropbox запускает менеджер паролей и безопасное хранилище файлов
Сервис Dropbox представила ряд новых функций, многие из которых предназначаются для усиления безопасности. В том числе представлен менеджер паролей и хранилище для важных документов. Также появился новый способ выполнять резервное копирование содержимого компьютера в хранилище Dropbox.
Менеджер паролей называется Dropbox Passwords и позволяет хранить все пароли в одном месте, как это делается в популярных приложениях вроде 1Password и LastPass. Только в данном случае подходит логин и пароль от Dropbox. В прошлом году Dropbox купила менеджер паролей Valt, на основе которого и выполнен новый сервис.
рекламаВ компании считают, что управление паролями является одним из наиболее частых случаев использования Dropbox. Здесь не только сохраняют и управляют паролями, но и синхронизируют существующие менеджеры паролей с Dropbox.
Безопасное хранилище получило название Dropbox Vault. Его можно закрывать шестизначным пин-кодом. При загрузке, выгрузке и хранении файлы зашифрованы. Если нужно дать выборочный доступ к Dropbox Vault, это делается без полного открытия вашего аккаунта.
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Ещё один новый сервис позволяет автоматически выполнять резервное копирование папок с Windows-компьютеров и Mac.
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Dropbox Passwords и Vault доступны в виде бета-версии для пользователей мобильных устройств с подпиской Dropbox Plus, стоимость которой начинается от $12 в месяц. Все другие пользователи Dropbox Plus получат доступ к бета-продуктам в ближайшие недели. Резервное копирование папок с компьютера в виде бета-версии доступно для подписчиков Dropbox Basic, Professional и Plus уже сейчас.
рекламаНативной функцией Dropbox становится HelloSign eSignature. Можно будет отправлять, получать и подписывать документы без необходимости выводить их за пределы Dropbox. Данная возможность будет доступна ограниченному числу пользователей в закрытой бета-версии. Все пользователи получат к ней доступ в июле.
Dropbox App Center позволит искать приложения, которые работают с Dropbox. Бета-версия уже доступна и поддерживает более 40 партнёров компании.
Семейный план Dropbox Family даёт доступ к данному тарифу до 6 человек. В ближайшие несколько недель он появится у пользователей Dropbox Plus.
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