Также аналитическая компания выдала прогнозы на продажу смартфонов в 2026 году

Представители аналитической компании Counterpoint Research опубликовали результаты рынка смартфонов по итогам 2025 года. Как стало давно привычным, лидируют здесь компании Apple и Samsung.

Увеличив в минувшем году поставки на 10%, компания Apple смогла заполучить 20% рынка. По мнению аналитиков, в наибольшей степени этому поспособствовал аппарат iPhone 17. Впервые стандартная модель iPhone получила экран с частотой обновления 120 Гц.

Компания Samsung отстала ненамного, занимая 19% рынка и увеличив поставки на 5%. У южнокорейского производителя рост обеспечивался не настолько дорогостоящими аппаратами, а недорогими моделями из серии Galaxy A.

Замыкает тройку лидеров компания Xiaomi с долей рынка 13%. Значительного прироста поставок китайский производитель не показал, а популярностью смартфоны Xiaomi пользуются в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и в России.

Следом располагается другой китайский производитель, компания Vivo. Она смогла нарастить поставки на 3% и заполучить долю рынка в 8%, её смартфоны приобретают в первую очередь на родине и в Индии.

Такая же доля у бренда Oppo, объём поставок смартфонов которого уменьшился на 4%. При этом её поставки выросли в Африке, Индии и на Ближнем Востоке.

Связанный с Oppo бренд realme сейчас имеет долю рынка 3%. На долю всех прочих брендов, вместе взятых, пришлось 32% поставок.

Отдельно аналитики отметили показатели компаний Google и Nothing. Они увеличили поставки на 25% и 31% соответственно, но количество регионов, где продаются их смартфоны, достаточно ограниченное.

Проблемы с памятью могут привести к тому, что в 2026 году некоторые производители покинут рынок смартфонов. Уже известно, что в этом году ни одного нового смартфона не выпустит компания Asus. Спрос со стороны покупателей наверняка упадёт, что сильнее всего ударит по небольшим производителям, норма прибыльности у которых минимальная.