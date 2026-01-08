Генеральный директор Qualcomm рассказал о таких планах во время выставки электроники CES 2026

В последние годы производство чипов у компании Samsung было не в лучшем состоянии, из-за чего возникли проблемы с поиском заказчиков. Ситуация изменилась в лучшую для южнокорейского производителя сторону с созданием второго поколения техпроцесса 2 нм (SF2P).

Samsung стала первым производителем чипов по техпроцессу 2 нм. Достоинства SF2P привлекли внимание таких крупных заказчиков, как американский производитель электромобилей Tesla. AMD и Google скоро могут последовать её примеру и заключить сделки с Samsung. Наконец, крупным заказчиком Samsung Foundry может стать ведущий производитель мобильных процессоров, компания Qualcomm.

Издание Hankyung Korea Market сообщает, что на выставке электроники CES 2026 генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon) в разговоре с журналистами затронул вопрос сотрудничества с Samsung Foundry при производстве чипов по техпроцессу 2 нм. По его словам, разработка новых чипов завершена и они готовы к коммерческому распространению.

Какой именно процессор или процессоры от Qualcomm может начать производить Samsung, сказано не было. С учётом самого передового технологического процесса речь, скорее всего, идёт о флагманской модели. Ранее говорилось, что это может быть Snapdragon 8s Elite Gen 5, модификация премиального чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.