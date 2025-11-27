Сайт Конференция
Отходы добычи лития могут сделать бетон крепче и экологичнее
Делитированный β-сподумен позволит заменить часть летучей золы при производстве бетона

Самым популярным по объёму производства материалом мира является бетон, более 25 млрд тонн которого ежегодно используется в строительстве. На его создание уходит огромное количество невозобновляемых ресурсов и заодно ежегодно выбрасывается 8% всех парниковых газов. Перед учёными стоит задача сократить эти расходы и выбросы, и кое-какого прогресса скоро можно будет добиться, рассказывает статья в журнале Materials and Structures.

Исследователи из Южной Австралии нашли способ использовать побочный продукт другого вызывающего загрязнение процесса, добычи лития, для производства более прочного и долговечного бетона. Литий незаменим в современных аккумуляторах для электроники и электромобилей. Его приходится добывать из месторождений твёрдых пород. При производстве одной тонны моногидрата гидроксида лития образуется около 7–10 тонн побочного продукта, называемого делитированным β-сподуменом (DβS). Его применение до сих пор изучено недостаточно, так что он утилизируется как опасные отходы.

Инженеры из Университета Флиндерса обнаружили, что DβS вступает в химическую реакцию, повышая прочность и долговечность бетона, делая его менее проницаемым и устойчивым к коррозии. Использование DβS при производстве бетона может значительно улучшить его механические характеристики и долговечность.

Замена 25% летучей золы на DβS с использованием оптимального соотношения щелочного активирующего раствора привела к повышению прочности бетона на 34% по сравнению с эквивалентной смесью со 100% летучей золы. Подбор соотношения щелочных активирующих растворов привёл к повышению прочности на 74%.

По словам возглавившего исследование доктора Алиакбара Голампура (Aliakbar Gholampur), возможность применять DβS в строительстве позволит сократить промышленные отходы, предотвратить потенциальное загрязнение почвы и грунтовых вод, а также поддержать принципы циклической экономики в горнодобывающей и строительной отраслях.

#промышленность #наука #производство #исследования #литий #отходы #бетон #загрязнение
Источник: newatlas.com
