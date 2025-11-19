Южнокорейский производитель сохранит значения 45 Вт и 25 Вт

Самыми продвинутыми среди традиционных смартфонов Samsung являются представители флагманской серии Galaxy S. Однако у южнокорейского производителя есть линейка более доступных по цене аппаратов Galaxy A5x, которые лидируют в плане скорости зарядки.

Модель 2025 года Galaxy A56 имеет мощность проводной зарядки 45 Вт против 25 Вт у Galaxy S25. Это же соотношение может сохраниться и в следующем году. Согласно последним данным, Galaxy A57 снова будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт, а Galaxy S26 сохранит мощность на уровне 25 Вт.

Это стало известно благодаря сертификации Galaxy A57 китайским регулирующим органом 3C. В документации указан аппарат с модельным номером SM-A5760.

Речь должна идти только о базовой модели Galaxy S26, поскольку Galaxy S25+ поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Скорее всего, у S26+ это значение меньше не станет.

В аппаратах Galaxy S Ultra Samsung поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, которой ждут и в Galaxy S26 Ultra. Были слухи о возможном увеличении мощности зарядки до 60 Вт, но пока официально они не подтверждены.