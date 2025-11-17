Сайт Конференция
Samsung создаёт отвечающее за слияния и поглощения подразделение поддержки бизнеса
Компания ускоряет планы по приобретению других компаний для обеспечения будущего роста

Позиции Samsung на ряде рынков в последнее время улучшаются. Южнокорейская компания хочет воспользоваться благоприятным моментом и заложить основы высокого темпа роста своего бизнеса в будущем. По этой причине она ускоряет планы по приобретению других компаний, которые могут стать ключом к её росту в будущем.

Согласно сведениям от южнокорейских СМИ, Samsung Electronics создала новое подразделение поддержки бизнеса. В его состав вошла специальная команда, отвечающая за проекты компании по слияниям и поглощениям. Этот шаг даёт понять, что на подходе у Samsung заключение новых сделок по поглощению.

Созданное в ноябре 2017 года после расформирования Future Strategy Office подразделение компании Task Force было реорганизовано и получило отдельную команду по слияниям и поглощениям (M&A). Возглавил её президент Samsung Electronics Ан Джун Хён, курировавший предыдущие успешные приобретения компании, такие как Harman International.

На прошлой неделе Samsung завершила сделку по приобретению FlaktGroup Holding GmbH. Это занимающаяся вентиляционным оборудованием немецкая компания. Данное приобретение было запланировано ещё шесть месяцев назад. С помощью этой сделки Samsung стремится выйти на рынок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) для центров обработки данных. Последние стремительно развиваются благодаря буму искусственного интеллекта, так что на них можно немало заработать.

Samsung может рассмотреть возможность инвестирования в компании, которые способны помочь улучшить её экосистему и сервисы, такие как ИИ, потоковая передача музыки, здравоохранение и профессиональные инструменты. Южнокорейский гигант уже приобрёл специализирующуюся на здравоохранении американскую компанию Xhealth и интегрировал её сервисы в Samsung Health.

#samsung
Источник: sammobile.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter