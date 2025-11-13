Компании предстоит потрудиться над увеличением процента выпуска годных чипов более продвинутой памяти HBM4

В последнее время дела Samsung на рынке памяти с высокой пропускной способностью (HBM) пошли на лад, как раз вовремя к огромному росту спроса на эту память из-за ИИ. В октябре южнокорейский производитель начал поставлять чипы HBM3E для Nvidia, на чём должен хорошо заработать. В том же месяце Samsung представила первый для себя чип типа HBM4, а спустя несколько дней было сказано, что весь запас HBM4 на 2026 год распродан.

Теперь издание DealSite сообщает, что процент выпуска годных чипов HBM4 у Samsung составляет около 50%, из-за чего на большую прибыль рассчитывать затруднительно. Зато для HBM3E этот показатель достигает 70%. Samsung предлагает эти чипы по цене на 30% ниже по сравнению с конкурирующей компанией SK Hynix. В данный момент это заставляет делать ставку именно на поставки HBM3E крупным клиентам.

Samsung должна завершить внутреннее тестирование производительности чипов HBM4 в этом месяце. Вскоре после этого образцы будут отправлены в Nvidia, и к концу года могут быть заключены новые контракты на поставку HBM4. Всё это время компания будет работать над повышением показателей выпуска годных чипов HBM4.

Поскольку Nvidia получает значительный объём памяти HBM3E от SK Hynix, Samsung планирует поставлять чипы HBM3E и другим компаниям вроде AMD и Broadcom.