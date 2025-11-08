Компания поставила задачу продать 36 млн этих аппаратов только в 2026 году.

До начала продаж серии премиальных смартфонов Samsung Galaxy S26 осталось всего около трёх месяцев. Чем ближе этот день, тем больше слухов появляется об этих устройствах. На этот раз инсайдер Ice Universe поделился информацией относительно толщины Galaxy S26.

Он считает, что толщина аппарата будет равна 6,9 мм против 7,2 мм у S25. Это сделает базовую модель Galaxy S26 примерно на 4% тоньше предшественника.

Инсайдер Jukan в X/Twitter сообщал, что Samsung готовится к мероприятию «Galaxy Unpacked», запланированному на 25 февраля 2026 года. Тема мероприятия посвящена искусственному интеллекту. Именно там должны быть представлены S26, S26 Plus и S26 Ultra.

Это первый раз за три года, когда Samsung проведёт этот анонс в Сан-Франциско. В прошлый раз в этом городе анонсировали Galaxy S23 в 2023 году.

Утверждается, что у S26 Ultra будут скруглённые углы, что придаст топовой модели изящный вид. Согласно информации от южнокорейского издания MK, Samsung планирует продать 35 млн аппаратов Galaxy S26. 24 млн устройств должны быть реализованы в первой половине года против 22 млн Galaxy S25 в первой половине 2025 года.