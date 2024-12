Взгляд на смартфон Galaxy S25 Plus даёт представление о том, чего ожидать от него

В социальных сетях были опубликованы изображения, предположительно демонстрирующие следующую модель смартфона Samsung Galaxy Plus. Они появились в Twitter от инсайдера Jukanlosreve. Он утверждает, что на фотографиях изображён Galaxy S25 Plus. Источник показал три фотографии устройства: спереди, сбоку и сзади. Спереди предполагаемый Galaxy S25 Plus выглядит практически так же, как и его предшественник. Тонкие рамки обрамляют дизайн с закруглёнными углами.

На верхней части по центру размещена наклейка, вероятно, закрывающая селфи-камеру с отверстием в экране. Спереди ничего нового нет, зато задняя часть привлекает внимание. Несмотря на то, что она частично скрыта лентой, тройная камера сзади имеет небольшое изменение: чёрные кольца вокруг линз. Остальная часть задней панели достаточно простая — за исключением логотипа Samsung, задняя часть редко предлагает что-то большее. Кроме того, справа от вертикального блока камеры находится светодиодная вспышка.

Также источник добавил фото правой стороны телефона, где видны кнопки регулировки громкости и питания. Под ними находится ещё один элемент, заставляющий пользователей гадать, не является ли это новой функцией вроде кнопки для съёмки, как на iPhone 16. Источник быстро опроверг эту идею, заявив, что это mmWave-модуль для передачи данных.

Утечки о Galaxy S25 Plus были ещё в сентябре, когда появилась серия изображений. С тех пор утверждается, что Samsung может особо не менять дизайн, особенно учитывая, что модель уже имеет закруглённые углы, в отличие от Ultra. По слухам, устройство стало чуть тоньше — всего на 0,4 мм. Кроме того, блок задних камер выглядит немного иначе.

Старые изображения показывали кольца, похожие на Galaxy Z Fold 6. Эти предполагаемые фотографии вживую демонстрируют кольца меньшего диаметра с глянцевым блеском.

Ждать анонса осталось недолго, так как Samsung, как ожидается, представит серию Galaxy S25 в январе. Тем временем модель Ultra уже показали на видео с изменениями дизайна.