Обновление графического драйвера 31.0.101.5379 добавляет оптимизацию для Horizon Forbidden West и Dragon's Dogma 2 и обещает повышение производительности до 174% в некоторых играх DX11.

В прошлом месяце Intel выпустила обновление драйвера для своих видеокарт Arc (версия 31.0.101.5333). Одним из обещанных улучшений было увеличение количества кадров в секунду (FPS) в популярных играх, таких как Call of Duty: Infinite Warfare, Far Cry 5, Palworld и других. Производитель чипов представил новую версию драйвера под названием Intel Graphics Driver 31.0.101.5379. В этом обновлении присутствует несколько улучшений для интегрированной графики Intel Arc, которая доступна в моделях Core Ultra на основе архитектуры Meteor Lake. Эти улучшения помогут портативным устройствам, таким как OnexPlayer X1 и MSI Claw, догнать своих конкурентов на базе процессоров AMD. Кроме того, обновление также повышает производительность уже существующих моделей, таких как Arc A770 (8 ГБ и 16 ГБ), Arc A750, Arc A580 и их мобильных аналогов. Некоторые игры, которые получат выгоду от этого обновления, включают: Granblue Fantasy: Relink (до 174%), Detroit: Become Human (до 172%), God of War (до 36%), Assassin's Creed Origins (до 35%) и Fortnite (до 6%).

Обновление Intel Graphics Driver 31.0.101.5379 также включает оптимизацию для недавно выпущенных игр, таких как Dragon's Dogma 2 и Horizon Forbidden West. Теперь игроки Diablo IV могут включить трассировку лучей на своих видеокартах Intel Arc. Размер обновления составляет внушительные 770,2 МБ и его можно загрузить прямо с официального сайта Intel. Важно отметить, что драйверы пока еще не получили подпись WHQL.