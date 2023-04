На игру поступило слишком много жалоб.

Согласно последним сообщениям, Steam разрешает возврат денег за ПК-порт новой игры The Last of Us Part I даже тем, кто провёл в игре существенно больше времени, чем положено.

Naughty Dog, разработчик тайтла, первоначально задержал выход ПК-версии на три недели, чтобы обеспечить наилучшую форму игры, но это не предотвратило волну критики.

Порт игры до сих пор страдает от целого ряда проблем, включая длительное время загрузки и частые сбои, что заставило геймеров чаще требовать от магазинов возврата денег. Политика возврата Steam обычно позволяет забирать деньги, если в игру было сыграно менее двух часов в течение двух недель после покупки.

Многие пользователи критиковали производительность игры, заявляя, что требуемых 8Gb VRAM недостаточно для плавного игрового процесса, а некоторые считали, что 12Gb или даже 16Gb VRAM, указанные в колонке рекомендуемой системы для 1080p, являются попросту выдуманными и не соответствуют действительности.

Компания Naughty Dog ответила на критику, заявив, что она изучает проблемы и вскоре предоставит все необходимые обновления.