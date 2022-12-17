Тринадцать лет назад вышел один из самых кассовых фильмов за всё время – "Аватар" от Джеймса Кэмерона. В скором времени на экраны кинотеатров выйдет его продолжение – фильм под названием Аватар: Путь воды (Avatar: The Way of Water), на который полагаются огромные надежды. В том числе предполагается, что фильм станет далеко не последним по сборам за первые выходные.
реклама
Сегодня достоверно известно, что Аватар: Путь воды выйдет в 52 тыс. кинотеатрах практически без какой-либо конкуренции со стороны других лент. Прогнозы аналитиков по фильму пока что такие:
- Сборы на внутреннем рынке за первые выходные – 160 млн долларов (у первой части – 77 млн долларов)
- Сборы за первые выходные во всем мире – 525 млн долларов
- Внутренние предварительные продажи – 38 млн долларов
Таким образом новый Аватар обходит самый кассовый фильм этого года Топ Ган: Мэверик, однако до пальмы первенства даже за последние три года ему ещё далеко.
Рекордсмены по сборам за первые выходные на данный момент:
- Мстители: Война бесконечности (1,1 млрд долларов)
- Веном-2 (1,1 млрд долларов)
- Король Лев (1,07 млрд долларов)
Судя по первым обзорам нового Аватара от критиков, которые выразили своё мнение о фильме на портале Metаcritic, продолжение оказалось как минимум достойным внимания: фильм получил 7 баллов из 10 на основе 57 оценок.