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Sony назвала 10 игр, в которые нельзя будет поиграть на PlayStation 5

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Ещё в начале марта этого года, то есть 7 месяцев назад, компания Sony официально пообещала всем своим фанатам, что большинство игр с PlayStation 4 в скором времени после запланированного релиза PS5 перейдут на консоль нового поколения. В наиболее популярные и интересные пользователям игры можно будет поиграть с новой графикой и в разы улучшенной оптимизацией. Остальные же тайтлы навсегда останутся в прошлом.

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Так, недавно Sony на обновлённой странице совместимости рассказала про 10 игр, которые останутся доступными только для PS4. Среди них оказались такие игры, как, например, пошаговая головоломка от студии Square Enix Montreal под названием Hitman Go: Definitive Edition, или приключенческая Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One. Менее известные: DWVR, TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Shadwen и Joe's Diner.

Конечно, многие из этих игр популярны только в узких кругах, но всех их объединяет определённое количество активных игроков. В том случае, если пользователь купит устройство нового поколения и захочет загрузить одну из вышеперечисленных игр, у него просто ничего не получится. Это также не означает, что все остальные игры будут работать на PS5 безупречно, без единой ошибки. Прежде чем покупать DLC, компания советует проверить требования совместимости.
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