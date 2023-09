Серия будет лимитированной, поэтому фанатам придётся поторопиться.

Компания Coca-Cola представила новую версию своего культового безалкогольного напитка. Серия Coca-Cola Zero Sugar Y3000 примечательна тем, что её неповторимый оригинальный вкус был создан с помощью искусственного интеллекта.

Свежая новинка от Coca-Cola Creations – путешествие в 3000 год вместе с Coca-Cola Zero Sugar Y3000, представляющим собой первый лимитированный вкус Coca-Cola из далекого будущего. Он был задуман как позитивный взгляд на будущее, где пересечение человечества и технологий будет как никогда глубоким. Новаторский шаг – Coca-Cola Zero Sugar Y3000, созданная совместно с искусственным интеллектом, предлагает любителям кока-колы заглянуть в завтрашний день. Coca-Cola Zero Sugar Y3000 будет доступна только в течение ограниченного периода времени, поэтому чтобы воспользоваться уникальным шансом, нужно будет поторопиться.

Как следует из названия, речь идет о варианте без сахара, хотя версия с сахаром также доступна. Точный вкус этого футуристического предложения пока не раскрыт. Примечательно, что новый дизайн упаковки также был разработан с использованием технологии искусственного интеллекта. Кроме того, в сотрудничестве с Ambush компания планирует выпустить одежду с аналогичной эстетикой.