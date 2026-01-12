Топовый iGPU Intel начинает составлять конкуренцию настольным видеокартам среднебюджетного сегмента.

На выставке CES 2026 Intel решила нанести серьезный удар по конкурентам, выпустив мощную во всех смыслах интегрированную графику Arc B390. Она включена в мобильные процессоры Core Ultra X7 358H, Core Ultra X7 368H и Core Ultra X9 388H, и судя по тестам, способна тягаться даже с дискретными видеокартами.

Специалисты Digital Foundry решили сами в этом убедиться и столкнули лоб в лоб видеоядра процессоров Core Ultra X9 388H и AMD Ryzen AI 9 HX 370 "Strix Point", а также сравнили их с десктопной Radeon RX 6600. Тестирование проводилось в Cyberpunk 2077, так как данная игра может по максимуму раскрыть возможности современных GPU.

В разрешении 1080p с пресетом графики Ultra и включенной трассировкой лучей для теней и отражений Core Ultra X9 388H отрисовал 28 FPS. Если не сравнивать данное значение с показателями других участников испытания, то оно видится не таким уж внушительным.

Однако стоит взглянуть на результат Ryzen AI 9 HX 370, то сразу становится заметно огромное превосходство графики Arc B390 перед Radeon 890M. По FPS в Cyberpunk 2077 iGPU Intel опережает AMD в 2 раза на тех же настройках, хотя внутренние тесты Intel говорят о 77%-ном перевесе при использовании апскейлера и 82%-ном в нативе. Получается, что в среднем по множеству игр это так, но в некоторых проектах Arc B390 быстрее на 100%.

Впрочем, гораздо эпичнее выглядит победа Arc B390 над настольной Radeon RX 6600. И пусть преимущество iGPU от "синего" лагеря равно всего 3,7%, впечатляет сам факт вытеснения среднебюджетных видеокарт интегрированными решениями.

При работе над ростом производительности железа Intel не забывает о развитии программной составляющей. В частности, Arc B390 поддерживает апскейлер XeSS3 с мультигенератором кадров, что дает солидную прибавку к FPS. GeForce RTX 4050 здесь проигрывает, так как не поддерживает DLSS MFG.