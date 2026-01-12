На выставке CES 2026 Intel решила нанести серьезный удар по конкурентам, выпустив мощную во всех смыслах интегрированную графику Arc B390. Она включена в мобильные процессоры Core Ultra X7 358H, Core Ultra X7 368H и Core Ultra X9 388H, и судя по тестам, способна тягаться даже с дискретными видеокартами.
Специалисты Digital Foundry решили сами в этом убедиться и столкнули лоб в лоб видеоядра процессоров Core Ultra X9 388H и AMD Ryzen AI 9 HX 370 "Strix Point", а также сравнили их с десктопной Radeon RX 6600. Тестирование проводилось в Cyberpunk 2077, так как данная игра может по максимуму раскрыть возможности современных GPU.
В разрешении 1080p с пресетом графики Ultra и включенной трассировкой лучей для теней и отражений Core Ultra X9 388H отрисовал 28 FPS. Если не сравнивать данное значение с показателями других участников испытания, то оно видится не таким уж внушительным.
Однако стоит взглянуть на результат Ryzen AI 9 HX 370, то сразу становится заметно огромное превосходство графики Arc B390 перед Radeon 890M. По FPS в Cyberpunk 2077 iGPU Intel опережает AMD в 2 раза на тех же настройках, хотя внутренние тесты Intel говорят о 77%-ном перевесе при использовании апскейлера и 82%-ном в нативе. Получается, что в среднем по множеству игр это так, но в некоторых проектах Arc B390 быстрее на 100%.
Впрочем, гораздо эпичнее выглядит победа Arc B390 над настольной Radeon RX 6600. И пусть преимущество iGPU от "синего" лагеря равно всего 3,7%, впечатляет сам факт вытеснения среднебюджетных видеокарт интегрированными решениями.
При работе над ростом производительности железа Intel не забывает о развитии программной составляющей. В частности, Arc B390 поддерживает апскейлер XeSS3 с мультигенератором кадров, что дает солидную прибавку к FPS. GeForce RTX 4050 здесь проигрывает, так как не поддерживает DLSS MFG.