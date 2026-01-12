Сайт Конференция
Блоги
Razg0n_blog
Встроенная графика Core Ultra X9 388H оказалась быстрее Radeon RX 6600 в Cyberpunk 2077
Топовый iGPU Intel начинает составлять конкуренцию настольным видеокартам среднебюджетного сегмента.

На выставке CES 2026 Intel решила нанести серьезный удар по конкурентам, выпустив мощную во всех смыслах интегрированную графику Arc B390. Она включена в мобильные процессоры Core Ultra X7 358H, Core Ultra X7 368H и Core Ultra X9 388H, и судя по тестам, способна тягаться даже с дискретными видеокартами.

Специалисты Digital Foundry решили сами в этом убедиться и столкнули лоб в лоб видеоядра процессоров Core Ultra X9 388H и AMD Ryzen AI 9 HX 370 "Strix Point", а также сравнили их с десктопной Radeon RX 6600. Тестирование проводилось в Cyberpunk 2077, так как данная игра может по максимуму раскрыть возможности современных GPU.

В разрешении 1080p с пресетом графики Ultra и включенной трассировкой лучей для теней и отражений Core Ultra X9 388H отрисовал 28 FPS. Если не сравнивать данное значение с показателями других участников испытания, то оно видится не таким уж внушительным.

Однако стоит взглянуть на результат Ryzen AI 9 HX 370, то сразу становится заметно огромное превосходство графики Arc B390 перед Radeon 890M. По FPS в Cyberpunk 2077 iGPU Intel опережает AMD в 2 раза на тех же настройках, хотя внутренние тесты Intel говорят о 77%-ном перевесе при использовании апскейлера и 82%-ном в нативе. Получается, что в среднем по множеству игр это так, но в некоторых проектах Arc B390 быстрее на 100%.

Впрочем, гораздо эпичнее выглядит победа Arc B390 над настольной Radeon RX 6600. И пусть преимущество iGPU от "синего" лагеря равно всего 3,7%, впечатляет сам факт вытеснения среднебюджетных видеокарт интегрированными решениями.

При работе над ростом производительности железа Intel не забывает о развитии программной составляющей. В частности, Arc B390 поддерживает апскейлер XeSS3 с мультигенератором кадров, что дает солидную прибавку к FPS. GeForce RTX 4050 здесь проигрывает, так как не поддерживает DLSS MFG.

#cyberpunk 2077 #rx 6600 #igpu #arc b390
Источник: techpowerup.com
Сейчас обсуждают

Головач Лена ㅤ
01:12
лошачье еще покупает это нейродегроидное мусорье? ну ну
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Я - Константин
01:09
Вспомнил случай с бабкой, которая во время попыток раскачать ситуацию с дефицитом, кинулась скупать гречу, соль и сахар ... складывала на чердак своего частного дома, каждый поход в магазин и десяток ...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Я - Константин
01:05
В случае конфликта с наДо можно просто смотреть телевизор ... недолго он продлится, по одному орешнику по столицам, ну пару для острова с британскими паразитами и посейдон омоет берега ;) В Библии Сод...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Ian Murdock
00:41
Проблема не в Linux, проблема в тебе
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dentarg
00:38
Такие запасальщики ещё с ковида просроченной гречкой давятся. Аттракциону лет 80, пока в других местах люди выросли, прожили сытую жизнь и умерли в кругу семьи, выживальщики всё учатся пользоваться ог...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Dentarg
00:31
Как только у женщин появляются дела вне дома - нация обречена на вымирание.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Михаил Сидоров
00:27
В космосе низкие температуры, поэтому если разместить цод в правильном месте, где на него не будет светить солнце то можно добиться сверхнизких температур, соответственно потери в проводниках снизятся...
Учёные прогнозируют перемещение гонки в сфере искусственного интеллекта в космос
DIP32
00:04
Разгон на скромные 100-200MHz - это как мертвому припарки. Ни о чем. Только лишнюю нестабильность получать и деградацию процессора
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Никита Абсалямов
23:40
Хм... с каких пор в 13 и 14 серии отключен AVX512? В 12 поколении был косяк с Е ядрами, потому всей линейке выпилили AVX-512, потом всё вернули в зад в 13 и 14 поколении.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Яков Рудев
23:05
Кто нибудь объясните мне как они собираются охлаждать цод в космосе? Там нет атмосферы для воздушного охлаждения, нет воды для водяного. Излучением? Что то себе плохо такую систему представляю?
Учёные прогнозируют перемещение гонки в сфере искусственного интеллекта в космос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter