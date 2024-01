Отличное соотношение "цена / производительность", а также бонус в виде технологий NVIDIA

Несмотря на кратное падение цен относительно времен бума майнинга, многие всё еще не располагают свободной суммой, достаточной для покупки высокопроизводительной игровой видеокарты. Однако, армада графических ускорителей из Поднебесной, заполонившая отечественные маркетплейсы, стала настоящим спасением для тех, чей бюджет не выходит за пределы одного МРОТ.

Среди доступных моделей большую популярность заслужила GeForce RTX 2060 SUPER, объединившая в себе только лучшие качества. Мощный GPU, всего на 20% отстающий от GeForce RTX 4060, 8 ГБ памяти GDDR6, фишки NVIDIA и привлекательная стоимость в приблизительно 17500 рублей за поддержанную брендовую модель в хорошем состоянии делают данную видеокарту объектом желания многих геймеров.

Последние тесты показывают, что GeForce RTX 2060 SUPER даже спустя почти 5 лет после своего выхода способна демонстрировать впечатляющую частоту кадров в абсолютного всех актуальных игровых новинках, даже в тех, где сдувается легендарная GeForce GTX 1080 Ti.

Прогон в 60-ти ААА-играх последних лет не выявил даже намека на неспособность "старушки" запустить любой, даже самый тяжелый с точки зрения графики тайтл. Так, в Alan Wake 2, пожалуй, больше всех нагибающей видеокарты, GeForce RTX 2060 SUPER без малейших проблем выдает 50 с лишним FPS.

Что уж говорить про другие проекты, по типу Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part I и т. д., где видеокарта практически не напрягается, отрисовывая с среднем около 80-90 FPS на ультра настройках.

В общем, выходит, что с 2019 года и по сегодняшний день GeForce RTX 2060 SUPER ни капли не устарела и всё также справляется с абсолютно всеми без исключения играми, радуя при этом геймеров превосходной частотой кадров.

Более-менее адекватная возможностям стоимость и высокие потребительские характеристики делают её одним из лучших предложений в сегменте бюджетных графических ускорителей.