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Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила

Тестирование легендарной видеокарты nVidia GeForce 6600, положившей начало конца компании ATi. А также истории и байки о давно ушедших днях.
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Давно это было, шёл 2004 год и незадолго до выхода Doom 3 компания nVidia выпустила новую линейку видеокарт во главе с флагманом GeForce 6800GT. Флагман был хорош, но у кого были на него деньги? Правильно - мало у кого, так что самой массовой видеокартой того поколения стала, выпущенная спустя 3 месяца после своей старшей сестры - nVidia GeForce 6600, а точнее, две её модификации - обычная 6600 и 6600GT с существенно более высокими тактовыми частотами чипа и памяти. Память кстати на GT была новейшая на тот момент GDDR3, а вот обычная версия довольствовалась DDR2, а некоторые модификации и обычной DDR, что печально сказывалось на производительности. Но nVidia была бы не nVidia, если бы не умудрилась нагадить пользователям ещё больше, выпустив видеокарту под наименованием GeForce 6600LE... у которой чип был от GeForce 6200, т.е. с урезанным чуть ли не вдвое количеством вычислительных блоков. 

Ваш покорный слуга в те времена был гордым обладателем GeForce 4 MX440... и таки в Doom 3 ему пришлось играть на нём. Но время шло и в 2005 году поступив на работу я смог купить себе в кредит новый системный блок на базе процессора Athlon 64 3000+ под сокет 754, с целым 1Gb оперативной памяти и заветным GeForce 6600GT 256Mb. Процессор и материнскую плату я потом удачно сменил на Pentium D805 в эпоху дефицита AMD процессоров, во времена перехода их на сокет AM2, а вот видеокарточка у меня задержалась подольше и в принципе меня полностью удовлетворяла, если мне не изменяет память, с неё я уже перешёл на GeForce 8600GT, впрочем, это уже совсем другая история. 

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Собственно, недавно попала мне тут в руки nVidia GeForce 6600, так что я и подумал - а почему бы её и не протестировать.

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Тестировать мы будем на платформе с процессором Intel Core 2 Quad Q8300 частотой 2.5Ghz, 4Gb оперативной памяти DDR3 1066MHz, под управлением операционной системы Windows 7. Соперником же у нас будет выступать ATi Radeon X1050 128Mb, о котором у меня уже как-то была статья. Соперник увы заведомо слабый, но под рукой больше ничего не оказалось.

Вот так у нас выглядят видеокарты в GPU-Z.

Мда, мягко говоря X1050 тут явно не соперник 6600, однако показательный пример того, какой можно было купить "сюрприз" от компании ATi в 2006 году, уже к тому моменту банкроту, скупленному за бесценок компанией AMD. А вот сама 6600 у нас тоже не лучший экземпляр, частота памяти вместо положенных ей для DDR версии 275MHz, всего 250MHz. Ну хоть сам чип по частотам не порезали и на том спасибо.

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Ну поехали.

3DMark 2001 SE

Результаты в принципе не удивительные, учитывая, что в основе X1050 лежит чип аж 2002 года разработки.

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3DMark'03

И снова у нас двукратный разрыв.

3DMark'05

И даже в 2005 "марке" наш Radeon ничего не может противопоставить GeForce 6600, а тот в свою очередь реабилитируется за своих предшественников GeForce FX, которые в DirectX 9.0 вызывали лишь слёзы у своих владельцев. 

3DMark'06

Ну а в DirectX 9.0c наш X1050 уже не умел, в отличии от GeForce 6600.

Quake 3 Arena

Качество драйверов ATi как всегда "отличное", так что комментарии тут излишни. 

Doom 3

А тут ATi вообще не смогла, ибо опять же кривые драйверы, а вот GeForce 6600 демонстрирует отличную производительность.  

Unreal Tournament 2004

И снова GeForce 6600 выступает блестяще, подтверждая адекватность синтетических тестов 3DMark. 

F.E.A.R.

Ну а тут полнейший разгром по всем фронтам. 

Resident Evil 5

Как видим и в 2009 году на GeForce 6600 можно было при желании поиграть в свежие игры, впрочем, 6600 GT или её старшие сестрёнки справились бы куда лучше.  

Street Fighter IV

А вот в 2008 году пусть и на минималочках, но играть на GeForce 6600 можно было вполне комфортно.

Итоги

Что тут можно сказать по итогу - тесты говорят сами за себя, nVidia GeForce 6600 оставалась актуальной видеокартой более 5 лет, что по тем временам было в новинку. А всё благодаря грамотной политике nVidia, которая занесла чемоданов Microsoft, сделав таким образом стандарт DirectX 9.0c основным на ближайшие 5 лет, на фоне провального старта революционной во многих аспектах Windows Vista и DirectX 10. А вот компания ATi, в попытках срубить бабла на старье, свою X линейку разделила на две - и массовая её часть X300/X600 поддерживала только DirectX 9.0 и только "топы" X700/800 поддерживали DircetX 9.0b. И не набрав критической массы пользователей, данный стандарт вымер и перестал поддерживаться разработчиками, а владельцы всяческих Radeon X700/800 остались у разбитого корыта - новые игры в один прекрасный момент просто перестали у них запускаться. После такого провала компанию ATi уже ничего не могло спасти - пользователи отвернулись, репутация была испорчена, а значит пришло время сливать активы и ехать на Мальдивы... 

Увы, новый владелец в лице AMD так и не смог побороть "традиции ATi", так что в данный момент мы имеем на рынке монополию в лице компании nVidia, что в принципе было в любом случае неизбежно и предрешено ещё 20 лет назад, и название компании в этом вопросе не существенно. 

Что касается видеокарт, то 6600 уже ушла за две шаурмы, а вот X1050 даже за одну шаурму не забирают.  

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

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nvidia видеокарты обзор geforce тестирование ati geforce 6600 gt
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