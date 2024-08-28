Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel

Обзор и тестирование материнской платы Pegatron IPX7A-ION, а также истории и байки о давно ушедших днях...
[ ] для раздела Блоги
+
+

Давно это было... шёл далёкий 2007 год, и компания Intel, видимо что-то почуяв в воздухе, глянула на "внезапно" образовавшуюся нишу компактных ПК и ноутбуков... и решила её подмять под себя, ибо как бы оно ей особо не надо, но пускай будет. 

Нишу эту в далёком 2001 году начала создавать компания VIA, ставшая, после покупки ряда активов в виде обанкротившихся после мирового финансового кризиса 1997-2001 годов компаний Cyrix и S3, самостоятельным производителем x86 платформ - т.е. производила самостоятельно процессоры, чипсеты, видеокарты, звуковые и сетевые адаптеры. Компания была не богатая, однако благодаря случаю и таланту своих инженеров - неплохо так подзаработала на производстве чипсетов в те времена. Собственно, нормальные чипсеты для Intel Pentium 3 и AMD Athlon какое-то время производила только она, ибо Intel знатно так облажалась при выпуске чипсетами i810 и i820, ну а AMD вообще собственных чипсетов не имела для всего поколения Athlon и Athlon XP. В частности, начало 2005 года праздновали выпуск 100-миллионного чипсета VIA для процессоров AMD. Но это мы отвлеклись от темы... в общем, в 2001 году компания VIA представила миру новый формат материнских плат для ПК - mini ITX. 

реклама



А конкретно, материнскую плату VIA EPIA-5000:

Собственно, сама плата была ничем особо не примечательно, акромя размера и того, что была построена исключительно на компонентах производства VIA. Использовать такие платы предлагалось во всяческих мини-ПК и промышленных решениях, где собственно размер имеет значение, а наличие стандарта - упрощает замену и апгрейд. Со стороны Intel данная инициатива осталась не замеченной, хотя не которые производители материнских плат выпускали платы данного формата как для процессоров Intel, так и для AMD. Но Intel была бы не Intel если бы не подгадила конкуренту - она тупо запретила компании VIA выпускать чипсеты для своих процессоров, и, хотя в последствии суд встал на сторону VIA, упущенную выгоду ей конечно же никто не возместил.

реклама



В начале 2002 году компания представила своё виденье планшета на Windows, на что компания Microsoft отреагировала инициативой Microsoft Tablet PC.

Впрочем, тогда планшеты не взлетели, как и более поздняя "планшетная" инициатива UMPC 2006 года.

Но в целом в те годы VIA чувствовала себя в своей нише достаточно свободно, выпуская новые процессоры, чипсеты и видеокарты. Которые в своей нише были как правило лучше изделий конкурентов. Так или иначе денежка капала, и VIA в 2007 году решила освоить ещё один рынок, а именно рынок планшетов и мини-ноутбуков на Windows. И в след за Asus с её Eee PC, компания VIA анонсировала не свой ноутбук, а открытую платформу NanoBook на основе которой 7" ноутбуки могли выпускать любые производители. 

реклама



Ну и в 2008 году был представлен VIA OpenBook с "нормальным" 9" дисплеем, который также предлагался производителям на безвозмездной основе - т.е. бери и делай по готовым чертежам.

 


реклама



Ну и на фоне бушевавшего на планете мирового финансового кризиса 2008 года, данный тип устройств оказался очень востребованным, так что компания Intel почесала репу и сказала - такая VIA нам не нужна, и анонсировала выпуск "специального" x86 процессора для устройств с малым энергопотреблением Intel Atom.

Хотя чуть раньше фирма Intel знатно так опозорилась в 2007 году с выпуском своей первой фирменной материнской платы в формате mini-ITX - Intel D201GLY2A, на базе процессора Intel Celeron 220.

Позором тут являлось использование чипсета фирмы SiS. Как говорится - "Казалося, ну, ниже... Нельзя сидеть в дыре...", но Intel не успокоилась и в 2008 году выкатила плату D945GCLF2 на своём "новом" и "энергоэффективном" процессоре Atom. И что не удивительно, такую же позорную, ибо на плате использовался старый настольный чипсет с бешеным энергопотреблением. Собственно, вот она на фото и кулер там стоит как раз на чипсете. 

В нетбуках и неттопах слава богу Intel использовала "мобильную" версию чипсета i945G, однако от убогой встроенной графики это пользователей не спасало. И тут, на арене и появляется герой нашей сегодняшней статьи - чипсет nVidia ION для процессоров Intel Atom, который должен был, по замыслу компании nVidia, хоть как-то облегчить участь владельцев девайсов на Intel Atom и дать им нормальную графику, впрочем, у Intel на этот вопрос было совсем другое мнение, но об этом в конце статьи.

Итак, героем нашего рассказа сегодня будет материнская плата Pegatron IPX7A-ION, с процессором Intel Atom D230 на борту и чипсетом nVidia ION. 

Процессор у нас 1 ядерный с частотой 1.6GHz, умеет в HT, так что мы имеет ещё одно "виртуальное ядро". Существовали также версии данной платы с 2х ядерным Intel Atom D330, но увы у нас не она.

А вот чипсет nVidia ION, основанный на настольном чипсете nForce 700, даёт нам главное - интегрированную графику GeForce 9400m, которая, помимо производительности, даёт нам ещё и возможность вывода изображения через DVI и HDMI в 1080p, чего чипсеты от Intel дадут нам только через поколение. Для примера рядышком спецификации видеокарты nVidia GeForce 8500GT, которая также будет участвовать в нашем тестировании, в следующем поколении она кстати получит имя 9400GT, не претерпев особых изменений. 

Как вы могли заметить, плата оснащается полноценным PCI-Ex16 разъёмом, так что поглядим насколько он там целесообразен, учитывая в принципе малораспространённость периферии для него, что в те годы, что сейчас. Ну не будем откладывать и перейдём уже к тестам.

3DMark 2001SE:

nVidia ION VS 8500GT

Нет, я не перепутал картинки, всё именно так... с GeForce 8500GT наблюдаются какие-то непонятки, кадровая частота падает до нуля на секунду, потом прыгает до нормальных значений на пару секунд и снова падает.

3DMark 2003:nVidia ION VS 8500GT В данном тесте GeForce 8500GT несколько реабилитируется, но проблемы с падением кадровой частоты сохраняются.

3DMark'05: nVidia ION VS 8500GT GeForce 8500GT снова поплохело и он аж в 2 раза отстал от встройки...

3DMark'06:

nVidia ION VS 8500GT 

Видеокарты выступил вровень, однако с 8500GT явно, что-то не так.

3DMark Vantage:

nVidia ION VS 8500GT 

Единственный тест где у GeForce 8500GT адекватные результаты, однако просадки до 0 кадров всё также имеют место быть. 

Resident Evil 5:Видеокарты идут вровень... подозрительная стабильность.

Street Fighter 4:

В данном тесте 8500GT уверено выходит вперёд, а также я наконец понял в чём проблема. Тестировал я естественно на минимальных настройках в 720p, и пока на экране было 2 персонажа с полностью отключенным фоном и ареной - fps на 8500GT был в районе 90-100, а вот в последней сцене где демонстрируются сразу 6 персонажей на экране - началась свистопляска с кадровой частотой, при этом на встройке всё стабильно и падения кадровой частоты в данной сцене нет. Короче говоря, проблема либо в моём конкретном экземпляре материнской платы, либо в чипсете в целом - криво работает шина PCI-E, пока хватает набортной памяти у дискретной видеокарты - всё хорошо, как только требуется подгрузка данных, начинаются проседания кадровой частоты до 0. Увы информации по данной плате в сети практически нет, в виду её OEM происхождения и даже обновления BIOS, которое возможно могло помочь, я не нашёл.

Собственно, вот такие у нас итоги. Что касается nVidia ION, то как видим в актуальные игры он не позволял играть даже в 720p, но в игрушки по старее вполне. Также он был хорош в декодировании видео и позволял нормально воспроизводить даже 1080p в хорошем качестве и выводить его на соответствующий телевизор или монитор, чего чипсеты Intel делать не умели.

Естественно компанию Intel это не устраивало, так что она отказывалась продавать процессоры Atom в розницу без чипсетов в комплекте, а пока nVidia бегала по судам, выпустила процессоры Atom с интегрированным видеоядром. Так что nVidia хоть и выиграла в суде, однако всё равно осталась без процессоров для своих чипсетов... собственно, nVidia ION и стал последним её чипсетом. Так что устройства на нём хоть и продавались, но имели куда более высокую цену, нежели те что использовали родной чипсет Intel. В конце 2009 года nVidia анонсировала поддержку своими чипсетами процессоров VIA, однако дальше заявлений это дело не пошло. Ну а сама VIA, на фоне мирового финансового кризиса и агрессивной экспансии Intel в нишу нетбуков и неттопов, ещё немного побарахталась, да и продала процессорное подразделение в Китай покинув x86 рынок. 

Вот такая у нас сегодня была история, а на этом у меня всё - всем пока. 


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel nvidia обзор geforce процессор видеокарта atom материнская плата тестирование 9400m
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
3
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
3
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
16
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Раскрыты дизайн и характеристики флагманского смартфона OnePlus 13
+
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
AMD gfx1201 нового поколения замечен в базе данных GeekBench
+
Трамп сообщил о готовности включить Илон Маска в своё правительство
+
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
2
Ученые разработали мембраны, способные вдвое увеличить доступность чистой воды в мире
+
Xiaomi может выпустить складывающийся втрое смартфон вслед за Huawei
+
AMD готовит к выходу четыре игровых видеокарты RDNA 4 - релиз ожидается в январе 2025 года
5

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
11
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
20
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
25
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
+
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
27
Путь Мистик в комиксах
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
15:58
За столько то лет, встройка наконец приблизилась к затычке.... Кажись, это не достижение
Встроенная графика Intel Arc 140V превосходит дискретную Arc A370M
ЧatoБoт
15:57
Шо, и брата Колю тоже? Вот же негодяйские жабоеды. Хотя, густо насрать на обоих.
Французские власти ещё в марте 2024-го выдали ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая
Dobpelkopf
15:53
6600 на ультра настройках + rtx показывает до 36 кадров. Это весьма хороший результат. 2060s оказался не намного быстрее.
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
iRome0
15:53
Про ширину канала прям поржал. А вот в микротике есть 80MHz - это 200% получается? )))) ДНС от яндекса и других - ну это вообще чушь полнейшая. Делается всё прекрасно и без них. Насчёт 2 роутеров -...
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
Опричник
15:51
Новое меню «Пуск» в Windows 11 показали на видео
Aison
15:47
Будто это такая проблема, если не дёргаешь карту хотя бы два раза в месяц... Некоторые кулеры не снять без демонтажа видеокарты. Там уже новый подход массивных систем охлаждений): как решать будем?
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
Артём Николаев
15:46
Домохозяйка пусть акк заводит. Компы в домах вымирают. Сперва гробы вышли из чата, потом ноуты. Смартфона, современного телика и консоли достаточно для всех. Кто до сих пор совершенно далёк от компьют...
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
evilmatriks
15:46
MSI - мы сделали мощнейшую 28-фазную систему питания, превосходящую свою предшественницу.... в тоже время АМД - мы идем по пути энергоэффективности, поэтому благодаря новой технологии производительнос...
MSI готовит материнскую плату X870E GODLIKE для процессоров AMD AM5
lighteon
15:46
Типо таких. Я пару Samsung'ов в свое время использовал в материнских платах на nforce 520 и 690V и виделся полный объем
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
Aison
15:44
Во-во, а не это всё...
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем