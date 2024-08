Давно это было... шёл далёкий 2007 год, и компания Intel, видимо что-то почуяв в воздухе, глянула на "внезапно" образовавшуюся нишу компактных ПК и ноутбуков... и решила её подмять под себя, ибо как бы оно ей особо не надо, но пускай будет.

Нишу эту в далёком 2001 году начала создавать компания VIA, ставшая, после покупки ряда активов в виде обанкротившихся после мирового финансового кризиса 1997-2001 годов компаний Cyrix и S3, самостоятельным производителем x86 платформ - т.е. производила самостоятельно процессоры, чипсеты, видеокарты, звуковые и сетевые адаптеры. Компания была не богатая, однако благодаря случаю и таланту своих инженеров - неплохо так подзаработала на производстве чипсетов в те времена. Собственно, нормальные чипсеты для Intel Pentium 3 и AMD Athlon какое-то время производила только она, ибо Intel знатно так облажалась при выпуске чипсетами i810 и i820, ну а AMD вообще собственных чипсетов не имела для всего поколения Athlon и Athlon XP. В частности, начало 2005 года праздновали выпуск 100-миллионного чипсета VIA для процессоров AMD. Но это мы отвлеклись от темы... в общем, в 2001 году компания VIA представила миру новый формат материнских плат для ПК - mini ITX.

А конкретно, материнскую плату VIA EPIA-5000:

Собственно, сама плата была ничем особо не примечательно, акромя размера и того, что была построена исключительно на компонентах производства VIA. Использовать такие платы предлагалось во всяческих мини-ПК и промышленных решениях, где собственно размер имеет значение, а наличие стандарта - упрощает замену и апгрейд. Со стороны Intel данная инициатива осталась не замеченной, хотя не которые производители материнских плат выпускали платы данного формата как для процессоров Intel, так и для AMD. Но Intel была бы не Intel если бы не подгадила конкуренту - она тупо запретила компании VIA выпускать чипсеты для своих процессоров, и, хотя в последствии суд встал на сторону VIA, упущенную выгоду ей конечно же никто не возместил.

В начале 2002 году компания представила своё виденье планшета на Windows, на что компания Microsoft отреагировала инициативой Microsoft Tablet PC.

Впрочем, тогда планшеты не взлетели, как и более поздняя "планшетная" инициатива UMPC 2006 года.

Но в целом в те годы VIA чувствовала себя в своей нише достаточно свободно, выпуская новые процессоры, чипсеты и видеокарты. Которые в своей нише были как правило лучше изделий конкурентов. Так или иначе денежка капала, и VIA в 2007 году решила освоить ещё один рынок, а именно рынок планшетов и мини-ноутбуков на Windows. И в след за Asus с её Eee PC, компания VIA анонсировала не свой ноутбук, а открытую платформу NanoBook на основе которой 7" ноутбуки могли выпускать любые производители.

Ну и в 2008 году был представлен VIA OpenBook с "нормальным" 9" дисплеем, который также предлагался производителям на безвозмездной основе - т.е. бери и делай по готовым чертежам.





Ну и на фоне бушевавшего на планете мирового финансового кризиса 2008 года, данный тип устройств оказался очень востребованным, так что компания Intel почесала репу и сказала - такая VIA нам не нужна, и анонсировала выпуск "специального" x86 процессора для устройств с малым энергопотреблением Intel Atom.

Хотя чуть раньше фирма Intel знатно так опозорилась в 2007 году с выпуском своей первой фирменной материнской платы в формате mini-ITX - Intel D201GLY2A, на базе процессора Intel Celeron 220.

Позором тут являлось использование чипсета фирмы SiS. Как говорится - "Казалося, ну, ниже... Нельзя сидеть в дыре...", но Intel не успокоилась и в 2008 году выкатила плату D945GCLF2 на своём "новом" и "энергоэффективном" процессоре Atom. И что не удивительно, такую же позорную, ибо на плате использовался старый настольный чипсет с бешеным энергопотреблением. Собственно, вот она на фото и кулер там стоит как раз на чипсете.

В нетбуках и неттопах слава богу Intel использовала "мобильную" версию чипсета i945G, однако от убогой встроенной графики это пользователей не спасало. И тут, на арене и появляется герой нашей сегодняшней статьи - чипсет nVidia ION для процессоров Intel Atom, который должен был, по замыслу компании nVidia, хоть как-то облегчить участь владельцев девайсов на Intel Atom и дать им нормальную графику, впрочем, у Intel на этот вопрос было совсем другое мнение, но об этом в конце статьи.

Итак, героем нашего рассказа сегодня будет материнская плата Pegatron IPX7A-ION, с процессором Intel Atom D230 на борту и чипсетом nVidia ION.

Процессор у нас 1 ядерный с частотой 1.6GHz, умеет в HT, так что мы имеет ещё одно "виртуальное ядро". Существовали также версии данной платы с 2х ядерным Intel Atom D330, но увы у нас не она.

А вот чипсет nVidia ION, основанный на настольном чипсете nForce 700, даёт нам главное - интегрированную графику GeForce 9400m, которая, помимо производительности, даёт нам ещё и возможность вывода изображения через DVI и HDMI в 1080p, чего чипсеты от Intel дадут нам только через поколение. Для примера рядышком спецификации видеокарты nVidia GeForce 8500GT, которая также будет участвовать в нашем тестировании, в следующем поколении она кстати получит имя 9400GT, не претерпев особых изменений.

Как вы могли заметить, плата оснащается полноценным PCI-Ex16 разъёмом, так что поглядим насколько он там целесообразен, учитывая в принципе малораспространённость периферии для него, что в те годы, что сейчас. Ну не будем откладывать и перейдём уже к тестам.

3DMark 2001SE:

nVidia ION VS 8500GT



Нет, я не перепутал картинки, всё именно так... с GeForce 8500GT наблюдаются какие-то непонятки, кадровая частота падает до нуля на секунду, потом прыгает до нормальных значений на пару секунд и снова падает.

3DMark 2003: nVidia ION VS 8500GT В данном тесте GeForce 8500GT несколько реабилитируется, но проблемы с падением кадровой частоты сохраняются.

3DMark'05: nVidia ION VS 8500GT GeForce 8500GT снова поплохело и он аж в 2 раза отстал от встройки...

3DMark'06:

nVidia ION VS 8500GT

Видеокарты выступил вровень, однако с 8500GT явно, что-то не так.

3DMark Vantage:

nVidia ION VS 8500GT

Единственный тест где у GeForce 8500GT адекватные результаты, однако просадки до 0 кадров всё также имеют место быть.

Resident Evil 5: Видеокарты идут вровень... подозрительная стабильность.

Street Fighter 4:

В данном тесте 8500GT уверено выходит вперёд, а также я наконец понял в чём проблема. Тестировал я естественно на минимальных настройках в 720p, и пока на экране было 2 персонажа с полностью отключенным фоном и ареной - fps на 8500GT был в районе 90-100, а вот в последней сцене где демонстрируются сразу 6 персонажей на экране - началась свистопляска с кадровой частотой, при этом на встройке всё стабильно и падения кадровой частоты в данной сцене нет. Короче говоря, проблема либо в моём конкретном экземпляре материнской платы, либо в чипсете в целом - криво работает шина PCI-E, пока хватает набортной памяти у дискретной видеокарты - всё хорошо, как только требуется подгрузка данных, начинаются проседания кадровой частоты до 0. Увы информации по данной плате в сети практически нет, в виду её OEM происхождения и даже обновления BIOS, которое возможно могло помочь, я не нашёл.

Собственно, вот такие у нас итоги. Что касается nVidia ION, то как видим в актуальные игры он не позволял играть даже в 720p, но в игрушки по старее вполне. Также он был хорош в декодировании видео и позволял нормально воспроизводить даже 1080p в хорошем качестве и выводить его на соответствующий телевизор или монитор, чего чипсеты Intel делать не умели.

Естественно компанию Intel это не устраивало, так что она отказывалась продавать процессоры Atom в розницу без чипсетов в комплекте, а пока nVidia бегала по судам, выпустила процессоры Atom с интегрированным видеоядром. Так что nVidia хоть и выиграла в суде, однако всё равно осталась без процессоров для своих чипсетов... собственно, nVidia ION и стал последним её чипсетом. Так что устройства на нём хоть и продавались, но имели куда более высокую цену, нежели те что использовали родной чипсет Intel. В конце 2009 года nVidia анонсировала поддержку своими чипсетами процессоров VIA, однако дальше заявлений это дело не пошло. Ну а сама VIA, на фоне мирового финансового кризиса и агрессивной экспансии Intel в нишу нетбуков и неттопов, ещё немного побарахталась, да и продала процессорное подразделение в Китай покинув x86 рынок.

Вот такая у нас сегодня была история, а на этом у меня всё - всем пока.