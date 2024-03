Третья версия технологии FidelityFX Super Resolution от AMD обеспечивает масштабирование не только в пространстве, но и во времени.

Другими словами, она не только делает изображение с более низким разрешением похожим на изображение с более высоким разрешением, но также выполняет интерполяцию для генерации дополнительных кадров, увеличивая видимую частоту кадров. Это удобная технология, особенно для игр, которые в конечном итоге ограничены процессором, и, что самое приятное, она работает практически на любом графическом процессоре.



Популярная Robocop: Rogue City получила поддержку FSR 3.03 в обновлении. Эта игра, как правило, ограничена графическим процессором на большинстве игровых ПК, особенно если вы включите все предлагаемые графические возможности Unreal Engine 5, но люди все равно могут наслаждаться увеличением частоты кадров с предлагаемой функцией генерации кадров. Аналогичным образом, очень популярная псевдо-Souls-подобная игра от третьего лица Remnant II также получила патч FSR 3 вместе с обновлением, реализующим кроссплатформенную игру.

Возможно, вы прочитали этот заголовок и подумали: "Что? Разве в драйвере нет FSR 3?" но нет - это функция AMD "Fluid Motionframes". Fluid Motion Frames предлагает аналогичный эффект повышения частоты кадров, но он основан на драйверах, а не на интеграции с конкретной игрой. Работа, которую проделали разработчики для реализации FSR 3 в своих играх, означает меньше визуальных артефактов и более единообразный игровой процесс в целом.



Эти обновления приветствуются, но из этих трех игр The Last Of Us Part 1 определенно больше всего нуждается в FSR 3. Кинематографическое приключение от третьего лица, как известно плохо работает на ПК. FSR 3 идеально подходит для такой игры, но к сожалению нам все равно придется немного подождать. AMD выпустила видео о запуске игры на ПК в марте прошлого года, в котором обещала удвоить производительность с включенным FSR на Radeon RX 7900 XTX в режиме "4K Ultra".