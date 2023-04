Именно это было причиной его встречи с китайским лидером.

Организация Institute for the Study of War сообщает, что российский президент Владимир Путин работает над созданием антизападной коалиции в Организации Объединённых Наций. Аналитический центр утверждает, что новой концепцией внешней политики Россия создаёт почву для противодействия западу.

По их данным, официальный визит китайского лидера Си Цзиньпиня в Россию как раз таки осуществлялся с целью обсудить костяк этой антизападной коалиции, но Китай отверг предложение. Предполагается, что выпавшее председательство России в Совете безопасности Организации Объединённых Наций как раз таки должно сыграть на руку в выполнении поставленной задачи. Правда, должность председателя Совбеза не более чем церемониальная.

Не так давно Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики, где запад описывается не прямым словом «враг», а как главный проводник антироссийской и дестабилизирующей политики. Отмечается, что Россия призывает недружественные государства отказаться от такой политики и выстраивать конструктивные отношения с российским государством.