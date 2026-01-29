Система будет размещена на шасси от Leopard 2

Компания KNDS Deutschland (Германия) объявила о заключении контракта с правительством Литвы на поставку 12 мостоукладчиков LEGUAN на шасси от танка Leopard 2. Контракт общей стоимостью 210 миллионов евро предусматривает оснащение каждой системы тремя мостами – двумя 14-метровыми и одним 26-метровым. Помимо этого, в стоимость включены услуги по обучению, техническому обслуживанию и поставке запчастей. Источник изображения: KNDS DeutschlandВ пресс-релизе компании объясняют, что размещение системы LEGUAN на шасси от Leopard 2 позволяет комбинировать возможности тяжёлого мостоукладчика с высокой мобильностью танковой платформы. Мосты системы соответствуют уровню MLC-80, позволяющему организовывать переправу тяжёлой техники весом до 80 тонн. Такой грузоподъёмности достаточно, чтобы переправить через реку реактивную систему залпового огня MARS II с боекомплектом или танк Leopard 2A8.

На прошлой неделе KNDS Deutschland уже получила контракт от правительства Бельгии на поставку мостоукладчиков LEGUAN стоимостью 80 миллионов долларов. Таким образом, это уже второй в этом году полученный KNDS Deutschland контракт на поставку мостоукладчиков странам НАТО.