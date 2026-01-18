Сайт Конференция
Nacvark
Илон Маск подал в суд на OpenAI и требует компенсацию в размере до $134 млрд
По мнению Маска, его обманули, когда компания отказалась от некоммерческого статуса и заключила партнёрство с Microsoft

Бизнесмен Илон Маск (Elon Reeve Musk) подал в суд на OpenAI, потребовав от 79 до 134 миллиардов долларов в качестве компенсации из-за сотрудничества компании с Microsoft. Маск был одним из немногих инвесторов в 2015 году, кто предоставил OpenAI 38 миллионов долларов для основания стартапа, занимающегося разработкой генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Американский бизнесмен инвестировал в OpenAI, когда компания ещё позиционировала себя как некоммерческая и не планировала выходить на биржу. Однако за последние годы ситуация изменилась и теперь компания активно работает над коммерциализацией своего чат-бота с ИИ. По этой причине он считает, что его обманули и требует взыскать с OpenAI сумму, кратно превышающую его первоначальные инвестиции. По крайней мере, такие аргументы у адвоката Маска – Стивена Моло.

OpenAI отвергает обвинения Илона Маска, настаивая, что его аргументы «безосновательные и является частью постоянных притеснений». Компания подтвердила готовность отстаивать свою полицию в суде. Стоит отметить, что Илон Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, самостоятельно занявшись разработкой своего чат-бота с ИИ под названием Grok. В 2024 году Маск начал обвинять генерального директора компании Сэма Альтмана в попытках сделать из OpenAI коммерческое предприятие, несмотря на ранние принципы отказа от коммерциализации.

#сша #илон маск #openai #chatgpt
Источник: bloomberg.com
