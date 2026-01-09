Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Турция поставила в Косово новую партию ПТРК OMTAS
ПТРК является турецким аналогом Javelin

Министр обороны Косово Эюп Македонци объявил о получении из Турции новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) OMTAS, разработанных турецкой компанией Roketsan. Поставки осуществляются в рамках заключённого в декабре 2023 года контракта на поставку оружия.

Косовский министр подчеркнул, что получение OMTAS позволяет расширить разнообразие и количество имеющихся у вооружённых сил ПТРК. Правительство страны ставит цель повысить оперативную гибкость, преодолев различные препятствия, включая сложный рельеф местности (большая часть региона занята горами и возвышенностями).

ПТРК OMTAS являются аналогом американского FGM-148 Javelin, который действует по принципу «выстрелил и забыл». Турецкий комплекс способен вести огонь из-за укрытия, по целям, которые скрыты за укрытием, не теряя при этом точность и эффективность. Система поражает цели на расстоянии до 4 километров, что соответствует возможностям Javelin.

Следует подчеркнуть, что поставка оружия в Косово запрещена Резолюцией Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) №1244 от 1998 года, за исключением его использования международными гражданскими и структурами безопасности. Несмотря на это, турецкие компании продолжают поставлять различное вооружение косовской армии.

#турция #птрк #косово #omtas
Источник: defenceturk.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
5
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
ABC News: Трамп потребовал отказа Венесуэлы от связей с КНР, РФ, Ираном и Кубой
1

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
12
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
11
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
11
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
9

Сейчас обсуждают

Purga
02:14
Этих упырей освобожили от налогов и ещё каждый год выделяют деньги, на разработки. Да увольте уже с позором этих недоинженеров, которые подлокотники нормальные сделать не могут 30лет... Газлифты на ка...
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на автомобили, а базовая Lada Granta подорожает сразу на 13%
Dimon1996
02:10
Нда... Такие дела.. И Мадуру не защитили, и танкер отжали. Злые языки говорят, что уже два :(
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
Purga
02:10
Да просто семьи детей повели смотреть это. Нормальные люди не пойдут за 1500 смотреть на это...
Сборы «Чебурашки 2» превысили 2,5 миллиарда рублей, а у «Простоквашино» и «Буратино» — по миллиарду
Maury
02:07
Нет никакого кризиса, есть простая человеческая жадность, и ей нет предела.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
xalk
02:02
Статья в тему, особенно сейчас, когда новую технику не всегда есть смысл покупать сразу. Часто проблема оказывается не такой серьёзной, как кажется вначале, и всё решается нормальной диагностикой. У з...
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
xalk
01:57
В целом неудивительно, что спрос на ремонт вырос. Сам недавно столкнулся — стиральная машина начала плохо сливать воду, сначала думал менять, но после диагностики оказалось, что ремонт вполне оправдан...
В России значительно вырос спрос на услуги по ремонту бытовой техники и электроники
Пузо
01:12
Ой да ладно. Я до ноября сидел на RX 570 (купил RX 9070), прекрасно представляю что и как будет на веге. Есть же драйвера под вин10/11. Можно конечно и под линухом сидеть, но почему-то WarThunder, еди...
В Linux на Radeon RX 580 смогли запустить AAA-игры, которые на Windows не идут или тормозят
margent
01:06
Имена существительные не переводятся. Вас в школе не научили? Или насмотрелись на упоротых локализаторов игр?
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
margent
01:04
"одключился к серверу тем же Putty и настраиваешь что тебе надо." "Написал о том, что видел своими глазами. Я не Админ, но знаю что есть ещё какие-то инструменты!" У кого? У дедов на Win 7 что-ли? Ст...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Жавохир Халиметов
01:02
Как же я не люблю подобного рода словоблудия, всё содержимое текеста от начала и до конца сводится к тому что свитч 2 из завода в магазины поступили дохрена а из магазина в таком же количестве не убыв...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter