ПТРК является турецким аналогом Javelin

Министр обороны Косово Эюп Македонци объявил о получении из Турции новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) OMTAS, разработанных турецкой компанией Roketsan. Поставки осуществляются в рамках заключённого в декабре 2023 года контракта на поставку оружия.

Косовский министр подчеркнул, что получение OMTAS позволяет расширить разнообразие и количество имеющихся у вооружённых сил ПТРК. Правительство страны ставит цель повысить оперативную гибкость, преодолев различные препятствия, включая сложный рельеф местности (большая часть региона занята горами и возвышенностями).

ПТРК OMTAS являются аналогом американского FGM-148 Javelin, который действует по принципу «выстрелил и забыл». Турецкий комплекс способен вести огонь из-за укрытия, по целям, которые скрыты за укрытием, не теряя при этом точность и эффективность. Система поражает цели на расстоянии до 4 километров, что соответствует возможностям Javelin.

Следует подчеркнуть, что поставка оружия в Косово запрещена Резолюцией Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) №1244 от 1998 года, за исключением его использования международными гражданскими и структурами безопасности. Несмотря на это, турецкие компании продолжают поставлять различное вооружение косовской армии.