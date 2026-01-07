Elbit Systems получила контракт от BAE Systems Hägglunds на поставку данных систем с целью дальнейшей интеграции

На сайте компании Elbit Systems (Израиль) сообщается о получении контракта от BAE Systems Hägglunds (Швеция) на поставку систем активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), которые будут установлены на боевые машины пехоты (БМП) CV90 европейских вооружённых сил. Общая стоимость соглашения составляет около 150 миллионов долларов.

В пресс-релизе компании отмечают, что заключённый контракт является результатом проведённого в сентябре 2025 года мероприятия, где странам Европы продемонстрировали возможности системы активной защиты. В ходе испытаний Iron Fist успешно перехватил более десятка 120-мм кинетических бронебойных снарядов танкового калибра, защитив бронетехнику.

Основной задачей систем активной защиты вроде израильской Iron Fist является обеспечение круговой (360°) защиты от противотанковых угроз, включая противотанковые управляемые ракеты, беспилотники, барражирующие боеприпасы и бронебойные снаряды. Системы используют электронно-оптические датчики, которые обнаруживают угрозы и перехватывают их. В случае с Iron Fist, система может определить предположительную позицию стрелявшего. На текущий момент Iron Fist используется бронетехникой различных стран НАТО, включая США. Система интегрирована с M2 Bradley, Stryker, Challenger и другой бронетехникой.