Недалеко от острова произошло землетрясение магнитудой около 7,0

Вчера недалеко от острова Тайвань произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0, которое почувствовали все местные жители. Повреждения оказались незначительными, но некоторая инфраструктура прекратила работать, а также начались перебои с электроэнергией. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший производитель полупроводников, приняла решение эвакуировать часть предприятий и сотрудников из-за сильного землетрясения.

Предприятия в научно-технологическом парке Синьчжу были эвакуированы в соответствии с достижением критериев для организации эвакуации. Тайваньская компания подчеркнула, что безопасность персонала была приоритетом: сотрудников вывели на улицу и провели перекличку в соответствии с процедурой. При этом все системы работали в штатном режиме. а серьёзных нарушений не было замечено.

Как уже было упомянуто выше, эпицентр землетрясения был недалеко от острова – в 32,3 километрах от города Илань. По этой причине серьёзных повреждений и большого количества пострадавших удалось избежать.

TSMC является крупнейшим в мире производителем микросхем и ключевым поставщиком для таких компаний, как Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm. Любые перебои в работе компании могут повлиять на глобальные цепочки поставок полупроводников и технологический рынок в целом.