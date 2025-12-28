Вчера недалеко от острова Тайвань произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0, которое почувствовали все местные жители. Повреждения оказались незначительными, но некоторая инфраструктура прекратила работать, а также начались перебои с электроэнергией. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший производитель полупроводников, приняла решение эвакуировать часть предприятий и сотрудников из-за сильного землетрясения.
Предприятия в научно-технологическом парке Синьчжу были эвакуированы в соответствии с достижением критериев для организации эвакуации. Тайваньская компания подчеркнула, что безопасность персонала была приоритетом: сотрудников вывели на улицу и провели перекличку в соответствии с процедурой. При этом все системы работали в штатном режиме. а серьёзных нарушений не было замечено.
Как уже было упомянуто выше, эпицентр землетрясения был недалеко от острова – в 32,3 километрах от города Илань. По этой причине серьёзных повреждений и большого количества пострадавших удалось избежать.
TSMC является крупнейшим в мире производителем микросхем и ключевым поставщиком для таких компаний, как Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm. Любые перебои в работе компании могут повлиять на глобальные цепочки поставок полупроводников и технологический рынок в целом.