Nacvark
Во Франции построят атомный авианосец в 2030-х годах
Он заменит действующий флагман флота – авианосец «Шарль де Голль»

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита на французскую военную базу в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявил о планах Парижа по строительству атомного авианосца, который заменит действующий флагман флота – авианесущий корабль «Шарль де Голль». Отмечается, что это будет новый французский надводный корабль с атомной силовой установкой.

По словам французского президента, решение о запуске масштабной программы строительства официально было принято на прошлой неделе. Ожидается, что новый авианосец будет построен к 2038 году. Таким образом, действующий авианосец «Шарль де Голль» заменят спустя более чем 40 лет эксплуатации.

Новый авианосец, по предварительным данным, будет иметь длину до 310 метров и водоизмещение около 80 тысяч тонн. Такие внушительные габариты относят его к классу крупных авианесущих кораблей, схожих по параметрам с китайским флагманом «Фуцзянь» или американским авианосцем «Нимиц».

Говоря о визите Эмманюэль Макрона в ОАЭ, политик обсуждал сотрудничество со страной, учитывая, что в ней действует порядка 600 французских компаний. Страны уделяют особое внимание сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

#франция #авианосец #атомный авианосец
Источник: rfi.fr
