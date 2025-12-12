Такие обсуждения начались на фоне запрета соцсетей в Австралии

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерениях французского правительства запретить использование социальных сетей для детей возрастом до 16 лет. Вчера соответствующий запрет вступил силу в Австралии, что, по всей видимости, подвигло французские власти начать аналогичные обсуждения.

По словам Макрона, обсуждается механизм, при котором социальные сети, действующие на территории Франции, будут обязаны требовать подтверждение возраста у зарегистрированных пользователей. При этом лицам младше 15 или 16 лет будет запрещена регистрация и использование социальных сетей. Говоря о сроках введения запрета, французские власти планируют разработать соответствующий законопроект до конца года и представить его парламенту. После этого Париж рассчитывает принять законопроект как можно скорее, то есть в начале 2026 года.

Эмманюэль Макрон настаивает на том, что механизм запрета социальных сетей для детей до 16 лет может быть внедрён по аналогии с другими возрастными ограничениями цифровых ресурсов. Однако он также видит необходимость в том, чтобы в учебных заведениях прорабатывали этот вопрос отдельно, добиваясь его соблюдения молодёжью.