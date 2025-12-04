Об этом сообщает издание Defence Blog, прикладывая фотографии из китайских социальных сетей

В китайских социальных сетях опубликовали фотографии бронетранспортёра местного производства, конструкция которого имеет сильное сходство с немецким Boxer. Об этом сообщает издание Defence Blog, прикладывая фотографии военной техники.

В материале издания предполагают, что создание таких бронетранспортёров может указывать на намерения китайских компаний выйти на рынок экспорта модульных бронированных решений. Китайский броневик имеет определённые отличия: V-образный корпус, бронированная кабина водителя и увеличенное внутреннее пространство. Однако в целом конструкция крайне схожа с немецким бронетранспортёром, начиная от корпуса, заканчивая башней.

Defence Blog приводят высказывания аналитиков, которые утверждают, что данная бронемашина маловероятно будет использоваться китайской армией. Вероятнее всего, она предназначена для экспорта в другие страны, например – Алжир или страны Ближнего Востока. Следует добавить, что это не первый случай, когда в Китае замечали военную технику, имеющую сходство с западными или российскими образцами.