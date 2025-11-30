Сайт Конференция
Nacvark
В Турции провели испытания БПЛА Kalkan для запуска FPV-дронов
Дрон-матка с большой продолжительностью полёта становится одним из способов развёртывания небольших беспилотников

Компания Baykar Technologies (Турция) опубликовала видео с испытаний беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полёта, который оснащён возможностью для сброса небольших FPV-дронов. Сам дрон-матка оснащён технологией вертикального взлёта и посадки (VTOL), что делает его независимым от взлётно-посадочной полосы.

На опубликованном видео демонстрируется сразу два способа сброса FPV-дронов: контролируемый сброс, в результате которого сбрасываемый беспилотник совершает безопасную посадку и может быть запущен снова, а также сброс с последующим пикированием и переходом в атаку на наземную цель. В качестве демонстрационного образца для проверки возможностей Kalkan использовали турецкие FPV-дроны Skydagger 7, которые могут быть оснащены полезной нагрузкой весом до 2 кг.

Способ запуска FPV-дронов с помощью платформ, обладающих большей продолжительностью полёта, вдохновлён тактикой современных боевых действий, где такой подход неоднократно позволял небольшим беспилотникам эффективно выполнять свои задачи, несмотря на скромные грузоподъёмность и габариты.

#турция #baykar #kalkan
