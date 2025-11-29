Министр обороны страны продемонстрировал работу миномётов в рамках учений

Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носатый опубликовал в своих социальных сетях видео, где демонстрирует использование молдавскими военными миномётных комплексов раньше и сейчас. На кадрах показано, что ещё недавно солдаты вручную буксировали устаревшие миномёты, а сейчас у них есть мобильные комплексы, где большая часть функций автоматизирована.

Молдавский министр подчеркнул, что получение новых мобильных миномётных комплексов демонстрирует процесс модернизации и отказ от устаревшего вооружения. Отмечается, что новые системы являются более эффективными и безопасными, поскольку больше военных не нужно подставлять под «ответный огонь». Миномёт Alakran испанского производстваНосатый не уточнил, какие именно миномёты были приобретены, но, судя по опубликованным кадрам, речь идёт о 120-мм комплексах Alakran производства испанских компаний New Technologies Global Systems (NTGS) и Everis Aerospace and Defense. Данные миномёты оснащены полностью цифровой системы управления огнём, которая позволяет автоматически прицеливаться и осуществлять выстрелы с небольшим отклонением снаряда до 2 метров на 1 километр. Основное преимущество Alakran – размещение миномёта на внедорожнике, который может быстро сменить позицию.