Nacvark
Молдавия приобрела мобильные миномётные комплексы Alakran
Министр обороны страны продемонстрировал работу миномётов в рамках учений

Министр обороны Республики Молдова Анатолий Носатый опубликовал в своих социальных сетях видео, где демонстрирует использование молдавскими военными миномётных комплексов раньше и сейчас. На кадрах показано, что ещё недавно солдаты вручную буксировали устаревшие миномёты, а сейчас у них есть мобильные комплексы, где большая часть функций автоматизирована.

Молдавский министр подчеркнул, что получение новых мобильных миномётных комплексов демонстрирует процесс модернизации и отказ от устаревшего вооружения. Отмечается, что новые системы являются более эффективными и безопасными, поскольку больше военных не нужно подставлять под «ответный огонь».Миномёт Alakran испанского производстваНосатый не уточнил, какие именно миномёты были приобретены, но, судя по опубликованным кадрам, речь идёт о 120-мм комплексах Alakran производства испанских компаний New Technologies Global Systems (NTGS) и Everis Aerospace and Defense. Данные миномёты оснащены полностью цифровой системы управления огнём, которая позволяет автоматически прицеливаться и осуществлять выстрелы с небольшим отклонением снаряда до 2 метров на 1 километр. Основное преимущество Alakran – размещение миномёта на внедорожнике, который может быстро сменить позицию.

#молдавия #alakran
Сейчас обсуждают

Панишер 1
13:30
Именно Потому что ты долпоеп и думаешь что это наоборот уберет подозрения ухахахахха умственно отсталый непран скуф игруля
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Терминатор
13:29
Ага еще скажи что это я свой фотки выкладываю.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
13:28
Щека,чтобы так оскуфеть мне надо много лет ещё.да и то судя по роже надо бухать 5 лет чтобы стать таким китайским пчеловодом ухахахахахха А я не употребляю спиртные напитки и не курю
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Терминатор
13:25
Ага как тебе твоя новая фоточка.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
13:22
Хомяк,да видели мы тебя ухаххаха И видели как ты обсирая ляжки все фотки потёр в ок когда запахло жареным ухвхаха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Терминатор
13:14
Ты точно непранка.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
13:09
Давай Кудахцев хорошо работаешь,шо притихла Шлюха? Ухахахха мечешься переобуться или Непранова продолжить гнобить? Кудах разрывается между стульями ухахаха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
13:08
Опять шлюха Алёшка кишка коммент исправила как крыса ухахахахахахаха Ничего нового.потрясун ухахаха
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Алексей Кузнецов
12:59
Общественному деятелю с московского дивана виднее
Эксперт опроверг сообщения об остановке пилотируемой программы в России из-за инцидента на Байконуре
Терминатор
12:58
Еще раз говорю что я не непранов.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
