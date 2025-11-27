Уже к 2029 году в немецкой армии будет шесть таких подразделений

Главный инспектор Вооружённых сил Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, чьи слова приводит местное издание Der Spiegel объявил о планах немецкой армии создать подразделения, вооружённые дронами-камикадзе. По его словам, суммарно будет создано шесть подразделений, которые будут использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) данного типа.

Под дронами-камикадзе в данном случае речь идёт о барражирующих боеприпасах, которые смогут поражать места скопления личного состава и бронетехнику в относительной близости с потенциальной линией боевого соприкосновения. Немецкий генерал отметил, что первое такое подразделение может быть развёрнуто уже в 2027 году. В течение следующих двух лет после этого будет развёрнуто ещё пять подразделений.

В Германии уже проходят испытания БПЛА ударного типа. Как считает Фройдинг, важную роль в будущих военных инновациях будет играть искусственный интеллект. Кристиан Фройдинг также раскритиковал процесс цифровизации в Бундесвере, указав на недостатки многомиллиардного проекта цифровой боевой связи. Немецкий генерал утверждает, что текущий технологический прогресс неудовлетворителен и «определённо влияет на боеготовность частей и соединений немецкой армии».