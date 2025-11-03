Белград готов продавать боеприпасы вне зависимости от того, кто является конечным получателем

Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Cicero заявил о готовности сербского оборонно-промышленного комплекса поставлять различные боеприпасы странам Европейского союза. По его словам, склады сербской армии полны боеприпасами, особенно миномётными, а уровень их производства превосходит тот, что во Франции.

Сербский президент подчеркнул, что не желает, чтобы Сербию считали страной, которая снабжает боеприпасы страны в состоянии военного конфликта, но, тем не менее, они необходимы Европе. По этой причине Белград предложил Европейскому союзу заключить контракт на поставку боеприпасов, в рамках которого они могут «забрать все боеприпасы, что есть». Вучич добавил, что покупатели могут распоряжаться купленными у Сербии боеприпасами так, как посчитают нужными, даже если их впоследствии передадут Украине.

Александр Вучич объясняет, что получение долгосрочного контракта позволит Сербии планировать производство и бюджетные потребности. Политик акцентирует внимание на том, что Сербия по прежнему привержена принципу военного нейтралитета, хотя и выступает за сотрудничество с европейскими вооружёнными силами.