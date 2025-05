Многопользовательский шутер Marathon от студии Bungie, запланированный к релизу 23 сентября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, может быть перенесён из-за скандалов вокруг незаконного использования дизайна художника Antireal, внутренних конфликтов в студии и решения Sony временно приостановить платные маркетинговые кампании — всё это вызывает сомнения в готовности проекта и его дальнейшей судьбе.

Согласно внутренним источникам, релиз многопользовательского экстракционного шутера Marathon от студии Bungie, запланированный на 23 сентября 2025 года, может быть перенесён. В качестве причины называется решение Sony отказаться от проведения платных маркетинговых кампаний на ближайшие месяцы, что связано с негативной реакцией на закрытое альфа-тестирование и скандалом вокруг незаконного использования работ художника Antireal. Инсайдеры утверждают, что руководство компании стремится избежать повторения провала проекта Concord, принесшего убытки Sony в размере $200 млн.

Ситуация осложняется внутренними конфликтами внутри самой студии. Несколько источников сообщили о «свободном падении» морального состояния сотрудников, вызванном токсичной рабочей обстановкой и игнорированием руководством рисков, связанных с чрезмерным акцентом на PvP-составляющую игры. Ранее разработчики публично высказывали недовольство стилем управления студией, что завершилось уходом креативного директора Кристофера Барретта в 2024 году.

Отдельное внимание привлекает история обвинений в плагиате. Bungie признала использование незаконных элементов дизайна Antireal, обещая удаление соответствующих материалов и компенсацию ущерба автору. Аналитики считают, что этот инцидент существенно снизил уровень доверия к проекту и усилил беспокойство руководства Sony после отмены онлайн-проекта The Last of Us Online.

Известный инсайдер Колин Мориарти сообщил в своём подкасте, что планы по проведению платного маркетинга для Marathon были полностью аннулированы. Такое решение обусловлено текущими скандалами и изменением стратегии продвижения игр крупной корпорации.

Отмена маркетингового бюджета — весьма необычное явление для проекта подобного уровня,

— подчеркнул Мориарти, ссылаясь на собственный источник в маркетинге Sony.

Тем не менее, официально дата выхода Marathon остаётся прежней — 23 сентября 2025 года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ранее студия анонсировала игру как исключительно мультиплеерный проект с отсутствием одиночного режима, сделанный с упором на командные сражения в мире заброшенных колоний Тау Кита IV (Tau Ceti IV). Компания отложила начало приёма предварительных заказов и проведение массовой публичной бета-версии, ограничившись лишь небольшими этапами тестирования, что породило сомнения относительно готовности продукта.

Аналитики подчёркивают, что будущее Marathon теперь зависит от способностей команды Bungie нормализовать внутреннюю обстановку и вернуть утраченное доверие игроков. Промедления могут негативно сказаться на проекте в условиях высокой конкуренции жанра экстракционных шутеров, однако дополнительная работа над качеством способна улучшить позиции игры перед стартом продаж. Пока официальных заявлений ни от Sony, ни от Bungie не последовало.