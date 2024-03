В последние годы наблюдается значительный рост индустрии игр, и студия Larian Studios является одним из ярких примеров этого успеха. Их последняя игра демонстрирует впечатляющие результаты продаж, которые, по словам Свена Винке, руководителя студии, почти вдвое превышают показатели предыдущего хита компании, Divinity: Original Sin 2.

В последние годы в индустрии видеоигр наблюдается значительный рост, и студия Larian Studios является одним из ярких примеров этого успеха. Их последняя игра, Baldur’s Gate III, демонстрирует впечатляющие результаты продаж, которые, по словам Свена Винке, руководителя студии, почти вдвое превышают показатели предыдущего хита компании, Divinity: Original Sin 2.

Этот успех особенно заметен на фоне того, что Divinity: Original Sin 2 уже была весьма популярной среди игроков, продавшись миллионными тиражами вскоре после своего релиза. Винке также отметил, что продажи Divinity: Original Sin 2 оказались в три раза выше, чем у её предшественницы, что позволяет предположить, что общий тираж второй части мог достигать 7,5 миллионов копий. Исходя из этих данных, можно оценить, что с момента выхода Baldur’s Gate III из раннего доступа в августе 2023 года, игра могла бы достичь отметки в 15 миллионов проданных копий.

Ранний доступ Baldur’s Gate III также показал впечатляющие результаты, с продажами более 2,5 миллионов копий, что подчеркивает стабильность и финансовую устойчивость Larian Studios на протяжении всего процесса разработки. Это стало возможным, несмотря на расширение масштабов проекта и увеличение времени на его разработку.

Винке также выразил удовлетворение от сотрудничества с Wizards of the Coast, компанией, стоящей за вселенной Dungeons and Dragons. Он упомянул, что принятое решение о прекращении работы над этой вселенной будет способствовать дальнейшему развитию студии. Следующий проект Larian Studios обещает быть существенно отличным от Baldur’s Gate III, что вызывает интерес у поклонников и игрового сообщества в целом.

Таким образом, Larian Studios продолжает укреплять свои позиции на рынке, демонстрируя, что качественные игры и продуманные стратегии развития могут привести к значительному успеху и признанию в индустрии видеоигр.