Доля эфира на торговых площадках сократилась до рекордно низкой отметки за всю историю из‑за массового вывода актива пользователями в стейкинг, DeFi и личные кошельки

Начиная с 4 декабря доля Ethereum на биржевых кошельках составила примерно 9 процентов от общего предложения, что стало рекордным минимумом с момента старта работы сети в 2015 году.

С июля балансы ETH на биржах сократились почти на 43 процента. Причина кроется в стратегических изменениях в поведении владельцев токенов. Все больше эфира перемещается с торговых площадок в протоколы стейкинга и рестейкинга, в решения второго уровня, казначейские фонды, DeFi-позиции и личные кошельки для долгосрочного хранения. Такой отток снижает ликвидность актива на биржах и делает его менее доступным для краткосрочной торговли.

Некоторые технические аналитики рассматривают текущую ситуацию как признак скрытой покупательской активности, когда цена актива падает или стабилизируется, но крупные игроки продолжают наращивать позиции, оставаясь невидимыми на общем графике. Покупки продолжаются даже на фоне пессимистичных настроений среди трейдеров.

Все это говорит о том, что владельцы эфира все чаще предпочитают удерживать актив на долгосрок, ожидая дальнейшего роста цены.