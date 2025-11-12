Евросоюз готовится к масштабному ужесточению финансового контроля, который затронет наличные и цифровые активы

Начиная с 2027 года во всех странах Евросоюза введут лимит на наличные расчеты в размере 10 000 евро. Это правило будет действовать при сделках между физическими и юридическими лицами, изменения не коснутся расчетов между физлицами.

Особое внимание власти уделят криптовалютам. Согласно новому закону, любая транзакция стоимостью свыше 1000 евро потребует прохождения проверки. Анонимные кошельки будут под запретом, а децентрализованные биржи окажутся под давлением регуляторов. Хранение криптовалюты останется формально разрешенным, но все способы пополнения счета и вывода средств будут под жестким контролем.

Основным инструментом нового финансового порядка станет цифровой евро, который планируют запустить в 2029 году. По рекомендациям ЕЦБ, каждый пользователь сможет хранить на своем счете не более 3000 евро в цифровой форме, чтобы не создавать конкуренции коммерческим финансовым организациям и банкам.

Все операции с цифровым евро будут полностью прозрачны для регуляторов, что позволит анализировать движения по счетам граждан и блокировать платежи по решению системы. Граждане потеряют возможность свободно распоряжаться крупными суммами без ведома государства.

Такие меры власти ЕС обосновывают борьбой с отмыванием денег и терроризмом, но аналитики считают, что на самом деле речь идет о построении тотальной системы наблюдения. Теперь каждый гражданин ЕС будет рассматриваться как потенциальный нарушитель. Подобная система выгодна регулирующим органам и политикам, использующим страх как рычаг давления.